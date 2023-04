Jeżeli chodzi o wybór słuchawek, to wiadomo, że nie każdy chce wydawać fortunę, by cieszyć się dobrą muzyką w każdym miejscu. Takie osoby są dziś na wygranej pozycji, ponieważ dziś dobrze brzmiące urządzenia z dużą liczbą dodatkowych, ciekawych funkcjonalności, można zgarnąć już za ułamek kwoty, którą kosztowałyby jeszcze niedawno. Którymi z nich warto się zainteresować i jakie marki są godne rozważenia?

Najlepsze słuchawki bezprzewodowe do 300 zł

Oppo Enco Air 3

Oppo Enco Air 3 to jedne z najnowszych urządzeń na tej liście. Wyposażone w większy przetwornik niż poprzedni model (13,4 mm) oraz w ulepszony procesor DSP mają dostarczać jeszcze lepszą jakość dźwięku za tę samą cenę. Dodatkowo - mają też technologię szybkiego ładowania, gdzie 10 minut pod prądem zapewni im działanie aż przez 2 godziny.

realme Buds Air 3

Mocne ANC? długi czas pracy na baterii i bardzo dobre brzmienie? Jeżeli połączymy to z niską ceną, otrzymamy realmy Buds Air 3, które dziś możemy dostać za 250 zł. Naszą recenzję tych słuchawek możecie zobaczyć tutaj.

Sony WFC500

Sony to firma, która zdefiniowała współczesne audio i nie inaczej jest w przypadku WFC500. Tutaj mamy słuchawki, które może nie mają tyle dodatkowych funkcji, ale zdecydowanie skupiają się na jakości brzemienia oraz komforcie użytkowania. Niektórzy nazywają je przez to najlepszymi z tanich słuchawek.

JBL Endurance Race

JBL z modelem Endurance Race zaprezentowało model, który z pewnością polubią sportowcy. Mamy tu odporność na wodę i kurz (IP 67), 30 godzin łącznej pracy na akumulatorze, obsługę asystenta głosowego czy funkcję TalkThru. To wszystko za niewygórowaną cenę.

Jabra Elite 3

Jabra to firma znana z produktów bardzo wysokiej jakości, które powstają z myślą o komforcie. Sam niedawno testowałem ich nowy model, natomiastElite 3 to wszystko, czego potrzeba do słuchania muzyki z dobrym brzmieniem i mocną baterią na czele.

Soundcore Life Note

Marka Soundcore może nie być wszystkim znana, ale stojąca za nią firma Anker już pewnie niektórym mówi nieco więcej. W tym wypadku dostajemy słuchawki, które spełniają wszystkie podstawowe parametry dobrego brzmienia i dodatkowo - długo trzymają na baterii.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro to kolejny model, który może pochwalić się ANC w tej cenie. Dodatkowo mamy tu funkcje podłączenia do dwóch urządzeń jednocześnie oraz wysoką jakość wykonania, w tym - metalowe etui.

Motorola Vervebuds 800

Estetyczny desing to z pewnością wyróżnik Motoroli Vervebuds 800. Słuchawki te to prawdopodobnie najlepszy stosunek ceny do jakości w tym zestawieniu, ponieważ kosztują nieco ponad 100 zł. Jeżeli więc ktoś po prostu potrzebuje solidnych słuchawek - może to być dobry wybór.

Philips TAT4556BK

Philips to marka, z którą zawsze będę miał dobre wspomnienia (moje pierwsze słuchawki to SHE9000), a firma wciąż zapewnia dobre brzmienie za niewielkie pieniądze. TAT4556BK może nie mają najpiękniejszej nazwy, ale odwdzięczają się świetnym brzemieniem dzięki 12 mm przetwornikom, aktywną redukcją szumów i prawie 30 godzinami czasu pracy na baterii.

TCL MoveAudio S600

Jeżeli chodzi o bardzo dobre propozycje do 300 zł, nie mogło tu zabraknąć TCL. Ich model też wspiera ANC, specjalny zestaw mikrofonów mający czynić rozmawianie przez zestaw bardzo przyjemnym. Czas pracy do 32 godzin i naprawdę przyjemne brzmienie sprawią, że nikt nie będzie zawiedziony zakupem.

Które z nich byście wybrali dla siebie? A może macie swoje propozycje w tym temacie - dajcie znać w komentarzach, jaki jest wasz wybór!