Od jednego z najlepszych składaków do designerskiej tragedii. Co tu się wydarzyło?!

OPPO Find N3 Flip zaprezentowany. Co tu się stało?

Składaki od jakiegoś czasu obok wyspy z aparatem mają mały dotykowy ekran. Na początku miał być to tylko mały dodatek, który wyświetlał godzinę, pogodę, pokazywał kto dzwoni lub jaki utwór jest aktualnie odtwarzany, lecz w tej chwili stał się to już w pełni funkcjonalny ekran. OPPO Find N2 Flip zrobił do tego świetne wprowadzenie — i warto wyróżnić tutaj CoverScreen OS, dostępnego w sklepie Google Play oprogramowanie, które zamienia ten mały wyświetlacz w całkowicie funkcjonalny mini telefon. Zamiast małego dodatku, który wyświetla podstawowe informacje i umożliwia najprostsze funkcje, mamy możliwość zrobienia… niemal wszystkiego. CoverScreen OS gwarantuje dostęp do wszystkich aplikacji i potrafi uruchomić niemal wszystkie programy.

Źródło: OPPO

Potem dwa inne główne smartfony na rynku Flipów poszły tą ścieżką — i motorola razr 40 ultra oraz Samsung Galaxy Z Flip 5 pokazały, że jest to właściwy i oczekiwany przez klientów kierunek. Po ogromnym sukcesie tych smartfonów i trendzie na coraz większe aplikacje zewnętrzne można było zakładać, że zewnętrzna część górnej części OPPO Find N3 Flip niemal cała „będzie wyświetlaczem”. Cóż… nic bardziej mylnego.

Stanie w miejscu i okropny design

Jeśli chodzi o ekran zewnętrzny, to pod względem rozmiaru nie zmieniło się tutaj nic. OPPO Find N3 Flip dalej będzie miał ekran zewnętrzny o przekątnej 3,26 cala. Będzie to wyświetlacz OLED o rozdzielczości 720 × 382 i odświeżaniu na poziomie 60 Hz Jeśli chodzi o wyświetlacz wewnętrzny, to mowa tutaj o ekranie OLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 2520 × 1080 i odświeżaniu 120 Hz. Po złożeniu smartfon będzie miał grubość 16,45 mm.

Najbardziej w oczy kłuje mnie wyspa z aparatami. Z jakiegoś powodu zrezygnowano z dwóch zgrabnych i subtelnych obiektywów, a zamiast tego będzie ogromna, czarna wysepka z trzema obiektywami. Aparaty mogą robić wrażenie — mowa tutaj o obiektywie głównym 50 MP, ultraszerokokątnym 48 MP i teleobiektywem 32 MP z 2x zoomem. Mimo wszystko aparat z podpisem Hasselblad zwyczajnie straszy, szczególnie w połączeniu z tymi pudrowymi kolorami, takimi jak żółty czy różowy. Telefon ten miał być „modny” i zachęcać wyglądem — a robi coś całkowicie odwrotnego. Designersko jest to absolutna tragedia i pójście pod prąd mając na uwadze obecne trendy; i niezwykle mnie to rozczarowało.

OPPO Find N3 Flip — pozostałe podzespoły, data premiery i cena

Sercem OPPO Find N3 Flip będzie MediaTek Dimensity 9200, a będzie mu towarzyszyć GPU Arm Mali-G715 Immortalis MP11. Do tego dostaniemy 12 GB pamięci RAM, 256 GB lub 512 GB pamięci użytkowej, baterię 4300 mAh z ładowaniem 44 W, czytnik linii papilarnych w bocznym przycisku oraz obsługę Wi-Fi 7 i NFC. Jest więc i trochę ekscytacji, i trochę rozczarowań.

Telefon debiutuje w Chinach w cenie 6799 juanów, czyli około 930 dolarów amerykańskich. Składak wrótce trafi do reszty świata. Co myślicie o kierunku, w którym poszło OPPO?

Źródło, grafika wyróżniająca: OPPO