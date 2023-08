Komputer stacjonarny dla ucznia: Jak wybrać najlepszy model za rozsądną cenę

Szukasz komputera stacjonarnego dla ucznia? Zapoznaj się z naszymi poradami i porównaniem wybranych modeli, które oferują najlepszy stosunek jakości do ceny.

Tani i solidny komputer stacjonarny dla ucznia: który wybrać?

Mimo dużej popularności laptopów, komputery stacjonarne to wciąż bardzo dobry wybór dla uczniów. Mogą służyć nie tylko do zdobywania wiedzy, ale również do komunikacji ze znajomymi, realizacji twórczej czy relaksu po ciężkim dniu spędzonym w szkole. Czasem jednak wybór odpowiedniego sprzętu bywa trudny, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych modeli i ich specyfikacji. W tym artykule spróbujemy pomóc wybrać odpowiednie urządzenie.

Czym powinien charakteryzować się dobry komputer stacjonarny dla ucznia?

Dobór odpowiedniego komputera dla ucznia zależy od wielu czynników. Oto kilka kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

Wydajność

Wydajność komputera jest kluczowa dla płynnego i efektywnego funkcjonowania. Procesor i pamięć RAM są tu kluczowe. Komputer powinien radzić sobie z podstawowymi zadaniami, takimi jak przeglądanie internetu, korzystanie z pakietu Office, pisanie wypracowań, tworzenie prezentacji czy uczestnictwo w lekcjach online. Minimalne rekomendacje to procesor Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 i co najmniej 8GB pamięci RAM.

Przestrzeń dyskowa

Ważne jest, aby komputer miał wystarczającą ilość miejsca na dysku twardym. To umożliwi przechowywanie różnych plików i dokumentów szkolnych, a także instalację potrzebnego oprogramowania. Dobre praktyki sugerują, że powinniśmy celować w co najmniej 256GB miejsca na dysku.

System operacyjny

Komputer powinien posiadać system kompatybilny z oprogramowaniem, którego uczeń najczęściej używa. W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, Windows 10 lub 11 lub macOS będą najczęściej spotykanymi systemami.

Możliwość rozbudowy

To kluczowe dla przyszłości komputera. Jeśli uczeń zacznie potrzebować więcej mocy obliczeniowej, pamięci lub miejsca na dysku, rozbudowa istniejącego komputera może być tańszym rozwiązaniem niż kupno nowego.

Estetyka i komfort pracy

Choć wydajność jest najważniejsza, nie można zapominać o wyglądzie i komforcie pracy. Znając dzieci i młodzież, komputer, który będzie pasować do stylu i przestrzeni roboczej ucznia, na pewno bardziej przypadnie im do gustu...

Cena

Ostatnim, ale nie mniej ważnym czynnikiem jest cena. Celem naszych rozważań jest znalezienie komputera, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, ale jest też w granicach budżetu rodziców.

Wybrane modele komputerów stacjonarnych odpowiednich dla uczniów

Poniżej znajdziesz 7 modeli komputerów stacjonarnych, które są odpowiednie dla uczniów pod kątem specyfikacji, wydajności i ceny. To nasz subiektywny wybór, więc jeśli masz inne propozycje, koniecznie daj znać w komentarzach!

MSI Cubi 5 10M-655XEU i3-10110U 8GB RAM 256GB SSD

Cena: ok. 1900 zł

MSI Cubi 5 to mały i kompaktowy komputer stacjonarny o wydajności dostatecznej dla ucznia. Zasilany procesorem Intel Core i3-10110U, z 8 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB, jest w stanie z łatwością poradzić sobie z typowymi zadaniami szkolnymi.

Zalety i wady: MSI Cubi 5 to komputer o wyjątkowo małych wymiarach, co jest dużą zaletą, jeśli chodzi o oszczędność miejsca na biurku. Ponadto, dzięki temu, że jest wyposażony w dysk SSD, praca na nim powinna być płynniejsza, niż w przypadku komputerów z dyskiem HDD. Wadą może być jednak brak systemu operacyjnego, co wymaga dodatkowego zakupu i instalacji.

Stosunek ceny do jakości: Przy cenie około 1900 zł, MSI Cubi 5 oferuje solidne podstawowe specyfikacje za stosunkowo niską cenę, zwłaszcza biorąc pod uwagę kompaktowy rozmiar. Jednak konieczność zakupu systemu operacyjnego to dodatkowe koszty.

ACER Aspire XC-1760 i3-12100 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home

Cena: ok. 2200 zł

ACER Aspire XC-1760 to komputer stacjonarny z procesorem Intel Core i3-12100, 8GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 256GB. Jest wyposażony w system operacyjny Windows 11 Home.

Zalety i wady: Aspire XC-1760 oferuje solidną wydajność dla typowych zadań szkolnych. System operacyjny Windows 11 Home jest kompatybilny z większością popularnych aplikacji edukacyjnych.

Stosunek ceny do jakości: W cenie około 2200 zł, ACER Aspire XC-1760 oferuje solidny zestaw specyfikacji oraz najnowszy system operacyjny, co czyni go atrakcyjną opcją dla uczniów o ograniczonym budżecie.

DELL Vostro 3910 MT i3-12100 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Professional

Cena: ok. 2600 zł

Opis: DELL Vostro 3910 MT to komputer stacjonarny skierowany do użytkowników biznesowych, ale jego specyfikacja czyni go także atrakcyjnym wyborem dla uczniów. Komputer jest wyposażony w procesor Intel Core i3-12100, 8GB pamięci RAM, 256GB SSD i system operacyjny Windows 11 Professional.

Zalety i wady: Vostro 3910 MT oferuje solidne wydajnościowe podstawy, a także szereg funkcji biznesowych, które mogą okazać się przydatne dla starszych uczniów i studentów, takich jak lepsze opcje zabezpieczeń i zdalnego zarządzania w Windows 11 Professional. Jednak jego większa obudowa może wymagać więcej miejsca na biurku.

Stosunek ceny do jakości: W cenie około 2600 zł, DELL Vostro 3910 MT oferuje solidną specyfikację i funkcje profesjonalne, które mogą okazać się atrakcyjne dla starszych uczniów, mimo nieco wyższej ceny.

LENOVO IdeaCentre Gaming 5 14IOB6 i5-10400F 16GB RAM 512GB SSD GeForce GTX1650

Cena: ok. 2700 zł

Opis: LENOVO IdeaCentre Gaming 5 14IOB6 to komputer stacjonarny o dużej mocy, z procesorem Intel Core i5-10400F, 16GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 512GB oraz kartą graficzną GeForce GTX1650.

Zalety i wady: Ten komputer stacjonarny jest doskonały dla uczniów zainteresowanych grami komputerowymi lub potrzebujących większej mocy do zadań szkolnych, takich jak rendering 3D czy tworzenie filmów. Możliwa wada to cena – jest to jeden z droższych modeli w naszym zestawieniu.

Stosunek ceny do jakości: W cenie około 2700 zł, IdeaCentre Gaming 5 oferuje znacznie więcej mocy niż inne modele w tej liście, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy potrzebują większej wydajności i są gotowi zapłacić za nią nieco więcej.

LCO Pro 2115 R5-2600 16GB RAM 512GB SSD GeForce GTX1060 Windows 10 Home

Cena: ok. 2900 zł

Opis: LCO Pro 2115 to mocny komputer stacjonarny z procesorem AMD Ryzen 5-2600, 16GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 512GB i kartą graficzną GeForce GTX1060. Komputer jest wyposażony w system operacyjny Windows 10 Home.

Zalety i wady: Komputer ten oferuje dużą wydajność, która może być przydatna nie tylko w grach, ale również w zaawansowanych zadaniach szkolnych. Ponadto, ma więcej pamięci RAM i większy dysk SSD niż większość innych modeli w tej cenie. Dla niektórych wadą może być starsza wersja systemu operacyjnego, Windows 10.

Stosunek ceny do jakości: W cenie około 2900 zł, LCO Pro 2115 oferuje bardzo dobrą wydajność i jest dobrą inwestycją dla uczniów, którzy potrzebują więcej mocy obliczeniowej.

HP Victus 15L TG02-0743nw R5-5600G 8GB RAM 512GB SSD GeForce GTX1650 Windows 11 Home

Cena: ok. 3300 zł

Opis: HP Victus 15L TG02-0743nw to komputer stacjonarny o solidnej wydajności. Wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 5-5600G, 8GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 512GB, kartę graficzną GeForce GTX1650 i system operacyjny Windows 11 Home.

Zalety i wady: Model ten oferuje dobrą wydajność dla zadań szkolnych, a także dla rozrywki w postaci gier. Jednak w porównaniu do innych modeli w tej cenie, oferuje tylko 8GB pamięci RAM, co może okazać się niewystarczające dla niektórych bardziej wymagających zadań.

Stosunek ceny do jakości: W cenie około 3300 zł, HP Victus 15L TG02-0743nw oferuje solidną specyfikację, ale w porównaniu do innych modeli w tej cenie, ma mniej pamięci RAM.

Apple Mac Mini 2023 M2 8GB RAM 256GB SSD macOS

Cena: ok. 3500 zł

Opis: Apple Mac Mini 2023 to najnowsza wersja kompaktowego komputera stacjonarnego Apple. Wyposażony jest w rewolucyjny ultraszybki chip M2, 8GB pamięci RAM, 256GB SSD i system operacyjny macOS.

Zalety i wady: Mac Mini oferuje wyjątkową wydajność w małej obudowie, a system macOS jest dobrze zintegrowany z innymi produktami Apple, takimi jak iPhone czy iPad. Jednakże system macOS może nie być kompatybilny z niektórymi aplikacjami Windows. Ograniczona jest też rozbudowa komputera. Jedno jest pewne – to najszybsza maszyna w naszym rankingu.

Stosunek ceny do jakości: W cenie około 3500 zł, Mac Mini 2023 oferuje dobrą wydajność i jakość, które są charakterystyczne dla produktów Apple, ale jego cena jest znacznie wyższa w porównaniu do innych modeli na tej liście.

Dobra alternatywa to... składak

Nie można również pominąć możliwości złożenia własnego komputera. Takie podejście pozwala na precyzyjne dopasowanie specyfikacji komputera do indywidualnych potrzeb i budżetu ucznia. W niektórych przypadkach zakupienie poszczególnych komponentów i złożenie ich samodzielnie lub zlecając to zadanie specjalistom w sklepie, może okazać się tańsze niż zakup gotowego komputera. Dodatkową zaletą tej metody jest możliwość przyszłej rozbudowy – jeśli za jakiś czas okaże się, że komputer wymaga więcej mocy obliczeniowej lub pamięci, można łatwo wymienić odpowiedni komponent. Pamiętaj jednak, że złożenie własnego komputera wymaga pewnej wiedzy technicznej i może zająć trochę czasu, dlatego ta opcja nie jest dla każdego.