Motorola zaprezentowała swoje nowe składaki. RAZR 40 to świetny telefon w przystępnych pieniądzach, a model 40 Ultra wnosi do składaków wszystkie najlepsze technologie.

Składane smartfony rozwijają się pełną parą. Dziś na rynku mamy dostępne nie tylko modele od Samsunga, ale też - Oppo, Huawei czy Google. Tymczasem warto pamiętać, że jednym z pierwszych rywali dla koreańczyków, jeżeli chodzi o rynek składaków, była właśnie Motorola ze swoim nostalgicznym modelem RAZR. Firma poszła za ciosem i od tamtego czasu wypuściła kilka inkarnacji swojego składaka. Najnowsze modele poszły w tym aspekcie jednak na całość. Oto Motorola RAZR 40 i RAZR Ultra.

Motorola RAZR 40 - specyfikacja techniczna

wyświetlacz główny: 6,9 calowa matryca pOLED, 2640x1080 px, 1400 nitów, 144 Hz, HDR 10+

wyświetlacz mniejszy: 1,5 calowa matryca AMOLED, 194x368 px, 1000 nitów. 60 Hz, Gorilla Glass Victus

układ Snapdragon 7 Gen 1

8 GB RAM

256 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2

dualSIM,

Android 13 z MyUX

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.3, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

USB-C, czytnik w obudowie, IP 52, głośniki stereo z Dolby Atmos, NFC

aparat z tyłu: 64 Mpix, f/1.7, OIS (główny), 13 Mpix, f/2.2 (szeroki kąt 108 stopni/macro),

aparaty z przodu: 32 Mpix, f/2.4

bateria 4200 mAh,

ładowanie 30 W przewodowo / 5 W bezprzewodowo

wymiary - otwarta: 3.95 x 170.82 x 7.35 mm, zamknięta: 3.95 x 88.24 x 15.8 mm

mm, zamknięta: mm waga: 188.6 g

wersje kolorystyczne: zielona (Sage Green), fioletowa (Summer Lilac), kremowa (Vanilla Cream)

cena: 3999zł

Tani składak? Tak, poproszę!

Trzeba przyznać, że jeżeli któryś gracz na ryku miał zagrać ceną, to mało osób spodziewało się, że będzie to właśnie Motorola. Producent sprawił jednak niespodziankę i kiedy wszyscy podnoszą ceny swoich składaków, on je obniża. 4 tysiące bez złotówki jest naprawdę solidną ceną za składaka i jestem przekonany, że dzięki temu ruchowi więcej osób będzie w stanie sobie na taki smarfon pozwolić i też - więcej się na niego zdecyduje.

Owszem - nie mamy tu "najlepszych" obecnie dostępnych podzespołów, ale konia z rzędem temu, komu Snapdragon 7 gen 1 i 8 GB RAM nie będzie wystarczać do wszystkich codziennych zastosowań (przypominam, że składak ze względu na ekran to nie urządzenie gamingowe), a dodatkowo - bardzo lekka nakładka MyUX.

Miałem przyjemność mieć ten smartfon Motoroli w rękach i muszę przyznać, że pomimo niższej ceny zdecydowanie nie ma tu oszczędności. RAZR 40 składa się na płasko, a na ekranie nie widać żadnego pofalowania w miejscu zgięcia. Co prawda nie mamy tu I68, ale telefon zdecydowanie powinien wytrzymać zachlapanie, a konstrukcja zawiasu sprawia, że możemy urządzenie odgiąć smartfon pod wieloma kątami.

Jednocześnie, Motorola przygoowała też propozycję dla tych, którzy od swojego smartfona oczekują nieco więcej.

Motorola RAZR 40 Ultra - specyfikacja techniczna

wyświetlacz główny: 6,9 calowa matryca pOLED, 2640x1080 px, 1400 nitów, 165 Hz, HDR 10+

wyświetlacz mniejszy: 3,6 calowa matryca pOLED, 1066x1056 px, 1100 nitów. 144 Hz, HDR10+. Gorilla Glass Victus

układ Snapdragon® 8+ Gen 1

8/GB RAM

256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

dualSIM,

Android 13 z MyUX

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.3, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

USB-C, czytnik w obudowie, IP 52, głośniki stereo z Dolby Atmos, NFC

aparat z tyłu: 12 Mpix, f/1.5, OIS (główny), 13 Mpix, f/2.2 (szeroki kąt 108 stopni/macro),

aparaty z przodu: 32 Mpix, f/2.4

bateria 3800 mAh,

ładowanie 30 W przewodowo / 5 W bezprzewodowo

wymiary - otwarta: 73.95 x 170.83 x 6.99mm, zamknięta: 73.95 x 88.42 x 15.1mm

waga: 188.5g

kolory: czarny (Infinite Black), morski (Glacier Blue) oraz Viva Magenta (wersja z wegańską skórą)

cena: 5499 zł

Motorola RAZR 40 Ultra - dlaczego ten telefon namiesza

Oczywiście, podstawowa specyfikacja to jedno, ale, jak w przypadku wielu innych urządzeń, to to, co można zrobić ze smartfonem naprawdę definiuje jego użyteczność. A tak się składa (ha-ha), że Motorola Ultra postarała się, by jej używanie było jak najwygodniejsze. Przede wszystkim jest to zasługa dużego ekranu zewnętrznego i w tym wypadku - jest to zdecydowanie krok w dobrą stronę. Pozwala on bowiem nie tylko wygodnie sterować urządzeniem (w końcu spore wyświetlacze miały też poprzednie modele RAZR), ale w końcu umożliwia wygodne skorzystanie z niektórych funkcjonalności, jak chociażby podgląd właśnie robionego zdjęcia.

Teraz Motorola faktycznie może służyć chociażby jako narzędzie telekonferencyjne - stawiamy telefon, odginamy ekran pod dowolnie wybranym przez nas kątem, a duży zewnętrzny wyświetlacz pozwala faktycznie dostrzec, co robi nasz rozmówca. Dodatkowo, teraz Motorola rozwinęła koncept paneli z poprzednich modeli, dodając nowe, jak chociażby Google News czy, co chyba najważniejsze, Spotify. Oprócz tego teraz na zamkniętym ekranie możemy grać w gry, jak Tiger Run czy Golf Adventures.

Dodatkowo, Moto postawiło na flagową specyfikację. Mamy tu dwa superjasne wyświetlacze OLED z szybkim odświeżaniem (wewnętrzny nawet 165 Hz) i HDR 10+, głośniki stereo z Dolby Atmos, superszybki procesor czy aparat do szerokiego kąta z autofocusem, dzięki czemu może on robić naprawdę fajne zdjęcia macro.

Oczywiście, wszystko rozbija się o cenę, na którą w tym wypadku również nie można narzekać. Patrząc na to, co robi konkurencja, Motorola oferuje świetną specyfikacje za naprawdę przyzwoite pieniądze. Dodatkowo zamawiając smartfon Motorola RAZ 40 Ultra w trwającej od 1 do 14 czerwca przedsprzedaży, konsument może wziąć udział w programie „Trade in. Trade up”. Program pozwala na oddanie innego smartfonu do recyklingu – firma Motorola wraz z partnerem akcji wycenią stare urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 1000 złotych + kwotę proponowanej wyceny. Motorola RAZR 40 będzie dostępna w sprzedaży w późniejszym terminie.

Jedno jest pewne - osoby chcące kupić składaka mają dzięki takim smartfonom kryzys urodzaju.