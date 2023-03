Szukacie smartfona w niewielkim rozmiarze? Idealną opcją dla Was może okazać się… składak.

Małych smartfonów jest coraz mniej, ale rozwiązanie już opatentowano

Nie da się ukryć, że od dłuższego czasu rozmiary smartfonów wyłącznie rosną — i nawet podstawowe wersje wielu modeli, bez dopisków „Pro”, „Max”, „Plus” czy „Ultra” również nie należą do najmniejszych telefonów. Do niedawna ostatnią taką nadzieją były iPhone’y z serii „mini”, z czego Apple finalnie przy okazji flagowców z numerem 14 w nazwie postanowiło się wycofać. Tym sposobem osoby, szukające małego i wygodnego smartfona, zostały zwyczajnie na lodzie… chociaż niekoniecznie.

Zdaje się, że jedna aplikacja ze sklepu Google Play całkowicie rozwiązuje wszelkie problemy i wątpliwości ludzi. Lekiem na brak smartfonów w odpowiednim rozmiarze może okazać się… telefon składany, na przykład Samsung Z Flip 4 lub Oppo Find N2 Flip.

Zamknięty składak rozwiązaniem na wszystkie problemy?

Składaki od jakiegoś czasu obok wyspy z aparatem mają mały dotykowy ekran. Na początku miał być to tylko mały dodatek, który wyświetlał godzinę, pogodę, pokazywał kto dzwoni lub jaki utwór jest aktualnie odtwarzany. Jak się okazuje, da się to wykorzystać w jeszcze inny sposób. Z pomocą przychodzi CoverScreen OS — system, który pierwotnie został zaprojektowany dla składaków Samsunga, lecz jego najnowsza wersja dostała wstępne wsparcie dla nowego telefonu Oppo.

Czym w ogóle jest CoverScreen OS? To dostępne w sklepie Google Play oprogramowanie, które zamienia ten mały wyświetlacz w całkowicie funkcjonalny mini telefon. Zamiast małego dodatku, który wyświetla podstawowe informacje i umożliwia najprostsze funkcje, mamy możliwość zrobienia… niemal wszystkiego. CoverScreen OS gwarantuje dostęp do wszystkich aplikacji i potrafi uruchomić niemal wszystkie programy, dzięki czemu możemy normalnie pracować bez rozkładania Find N2 Flipa czy Z Flipa 3 i 4.

Chociaż Oppo nie było pierwszą opcją, to sprawdza się lepiej niż Samsung?

Jak wspomniałem wcześniej, CoverScreen OS pierwotnie był opracowany na składaki koreańskiego giganta — i oprogramowanie dostępne jest na Samsungach Z Flip 3 i 4. Chociaż OS był robiony głównie z myślą właśnie o tych telefonach, to zrobienie czegokolwiek na 1,9-calowym wyświetlaczu nie jest szczególnie wygodne i udane. Oppo Find N2 Flip oferuje za to 3,26 cala — i tutaj jest dużo większe pole do popisu.

Na co pozwala CoverScreen OS? Poza tym, że jesteśmy w stanie otwierać niemal każdą aplikację dostępną na “normalnym” telefonie, twórcy udostępniają również możliwość dodawania widżetów zaprojektowanych dla standardowego ekranu. Do tego warto wspomnieć o pełnej obsłudze klawiatury Qwerty (kiedy trzymamy telefon poziomo) oraz klasycznego układu klawiatury T9, które większość z nas doskonale kojarzy z telefonów z guzikami (kiedy trzymamy telefon pionowo). Jeśli nie chce Wam się pisać w żaden z tych sposób, możecie włączyć opcję konwertowania Waszej mowy na tekst. Przykładowe działanie na małym ekranie Oppo Find N2 Flip możecie zobaczyć na poniższym materiale, którego autorem jest TheAppListener.

Jest świetnie, ale nie perfekcyjnie

Chociaż według testerów, oprogramowanie dużo lepiej działa na Oppo, niż na Samsungach, to należy pamiętać, że sami twórcy CoverScreen OS przyznają, iż w przypadku Find N2 Flip jest to zaledwie wstępna wersja eksperymentalna, więc do pełnego wsparcia trochę jeszcze brakuje — z tego względu mogą pojawić się pewne problemy.

Czy uważacie, że oprogramowanie, które można pobrać z Google Play, jest rozwiązaniem problemu wszystkich, którzy szukają małego smartfona? Dajcie znać w komentarzach.

