Twórcy serialu, ze względu na możliwość prowadzenia historii na przestrzeni aż trzech dodatkowych sezonów poza premierowym, byli zmuszeni do wdrożenia kilku zmian. Wyszło to serialowi na dobre, ponieważ utrzymywany na przestrzeni tylu epizodów klimat, specyficzna atmosfera oraz poziom realizacji zdecydowanie wynagradzają widzom spędzony przed ekranami czas.

I o ile kwestie wizualno-dźwiękowe przez cały czas zapewniają dużą satysfakcję z seansu, tak poprowadzenie wątku głównej bohaterki nie wszystkim przypadło do gustu, tym bardziej w sytuacjach, gdy serial tracił na dynamice. Nie zaliczam się do osób, które kompletnie straciły zainteresowanie serialem, ale rzeczywiście mój entuzjazm również osłabł, dlatego zapowiedź nowego sezonu – którą zobaczycie poniżej – powinien zmobilizować nas do oglądania.

Opublikowany przez serwis Hulu zwiastun powinien z powrotem przyciągnąć widzów, którzy widzieli poprzednie serie, ale może także zadziałać jak silny magnes na nowych widzów. A wszystko dlatego, że tym razem posuwamy się jeszcze dalej z akcją i to na tyle, że przed nami wizyta w zupełnie nowych i nieznanych bliżej lokalizacjach.

Zamiast zamkniętych pomieszczeń z pierwszej serii, tym razem mamy szansę zobaczyć kolejne miejsca dotknięte przez nowy prężnie działający nowy system. Oprócz tego, wygląda na to, że dane nam będzie zobaczyć bezpośrednie starcie June z Lydią, na co widzowie czekają od pierwszego spotkania tych dwóch postaci. Na koniec zwiastunu słyszymy bardzo wymowną wypowiedź od June, która przedstawia się jako obywatel Stanów Zjednoczonych, a my mamy szansę zobaczyć z dalszego planu dok w Kanadzie.

Premiera 4. sezonu „Opowieści podręcznej” zaplanowana jest na 28 kwietnia w serwisie Hulu, zaś zaledwie jeden dzień później będziemy mogli oglądać nowe odcinki w Polsce na HBO GO. Wielu widzów skarży się w komentarzach, że przerwa od emisji ostatniego odcinka była zbyt długa, niektórzy dodają nawet, że nie są w stanie przypomnieć sobie, co wydarzyło się pod koniec 3. serii. Jeśli dotyczy to również Was, to wszystkie dotychczasowe odcinki możecie oglądać na HBO GO, podobnie jak dokument poświęcony autorce i książce, na której bazuje cała seria pt. „Margaret Atwood. Słowo to siła” (od 1 marca dostępny na HBO GO).