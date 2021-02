Trylogie Ojca chrzestnego, Hobbita i Władcy pierścieni na HBO GO

HBO GO stawia w marcu na klasyki. W serwisie pojawią się bowiem trylogie Ojca chrzestnego, Hobbita i Władcy pierścieni, więc prawie każdy z marcowych weekendów będziecie mogli spędzić z trzema filmami w ramach zamkniętej historii. Według zapowiedzi otrzymamy klasyczną wersję trzeciego filmu z trylogii Ojca chrzestnego, a piszę o tym, gdyż niedawno otrzymaliśmy zupełnie nową odsłonę tej części od Francisa Forda Coppoli, który przemontował ją i nadał inny tytuł. W przypadku Władcy pierścieni i Hobbita nie ma mowy o żadnych nowych wersjach, ale warto wspomnieć, że widzowie będą mieli do wyboru wersje kinowe oraz rozszerzone każdego z filmów z trylogii Hobbita. Wielka szkoda, że podobnej decyzji nie podjęto w kontekście Władcy pierścieni – tutaj dostępne będą tylko kinowe odsłony filmów.

Przed nami również premiery „Drogi powrotnej” oraz „Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera”. Pierwsza z produkcji to powrót Bena Afflecka po dłuższej nieobecności na ekranie. Tym razem wcielił się w byłego zawodnika koszykówki, przed którym pojawia się druga życiowa szansa na powrót do sportu dzięki posadzie trenera szkolnej drużyny. „Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera” to natomiast czterogodzinna wersja filmu z uniwersum DC, który nie tylko będzie rozszerzoną edycją, ale także produkcją w nietypowym formacie 4:3. Niewykluczone, że powstanie także czarno-biała wersja, ale na to jeszcze będziemy musieli zaczekać.

W marcu pojawiać się będą też nowe odcinki serialu „Superman i Lois”, „Batwoman” z 2. sezonem oraz „Młody Sheldon” z 4. sezonem. Na HBO GO pojawią się też nowe seriale/sezony „Miasta na wzgórzu” oraz „Rodziców”.

Nowe seriale:

Pokolenie (Genera+ion) – serial Max Original opowiadający o grupie młodych ludzi, którzy szukając swojego miejsca w życiu, eksplorują własną tożsamość i seksualność – premiera: 11 marca, odc. 1-3; następnie po 2 odcinki co tydzień

Mayans M.C. III – trzeci sezon produkcji będącej kontynuacją nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu „EZ” Reyesie – premiera: 17 marca, odc. 1-2

– trzeci sezon produkcji będącej kontynuacją nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu „EZ” Reyesie – premiera: 17 marca, odc. 1-2 Rodzice II (Breeders II) – drugi sezon brytyjskiego serialu komediowego przedstawiającego perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych – premiera: 23 marca, odc. 1-2

(Breeders II) – drugi sezon brytyjskiego serialu komediowego przedstawiającego perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych – premiera: 23 marca, odc. 1-2 Miasto na wzgórzu II (City on a Hill II) – drugi sezon serialu przedstawiającego historię sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu. Kevin Bacon w jednej z głównych ról – premiera: 29 marca

Nowe odcinki seriali na HBO GO

Superman i Lois – najnowszy serial Warner Bros. Television na podstawie bohaterów komiksów DC; serialu Tyler Hoechlin jako najsłynniejszy na świecie superbohater oraz Elizabeth Tulloch w roli najbardziej znanej dziennikarki rodem z kart komisu, którzy nie radzą sobie ze stresem, presją i złożonością bycia rodzicami w dzisiejszym skomplikowanym świecie

All American III – trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera

– trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera Batwoman II – drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman

Wampiry: Dziedzictwo III (Legacies III) – trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals

Młody Sheldon IV (Young Sheldon IV) – czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu

Snowfall IV – czwarty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta

– czwarty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII (Last Week Tonight with John Oliver VIII) – ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia

Filmy – nowości i klasyki:

Ligii Sprawiedliwości Zacka Snydera (Zack Snyder’s Justice League (2021)) – wyczekiwany przez fanów film Zacka Snydera; Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem – premiera 18 marca (w polskiej wersji językowej dostępna będzie zarówno wersja z dubbingiem jak i lektorem)

(Zack Snyder’s Justice League (2021)) – wyczekiwany przez fanów film Zacka Snydera; Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem – premiera 18 marca (w polskiej wersji językowej dostępna będzie zarówno wersja z dubbingiem jak i lektorem) Droga powrotna (The Way Back (2020)) – Ben Affleck jako zmagający się losem i nałogiem były sportowiec, który dostaje od losu drugą szansę – premiera: 27 marca

(The Way Back (2020)) – Ben Affleck jako zmagający się losem i nałogiem były sportowiec, który dostaje od losu drugą szansę – premiera: 27 marca Ojciec chrzestny – kultowa trylogia filmów Francisa Forda Coppoli, w której zobaczymy m.in. Marlona Brando, Ala Pacino, Roberta Duvala czy Roberta De Niro; scenariusz do wszystkich trzech części współtworzył Mario Puzo, autor bestsellerowego pierwowzoru o tym samym tytule – premiera: 1 marca

Ojciec chrzestny

Ojciec chrzestny 2

Ojciec chrzestny 3

Hobbit – widowiskowa trylogia filmowa w reżyserii Petera Jacksona, oparta na powieści J.R.R. Tolkiena pt. Hobbit, czyli tam i z powrotem; Martin Freeman w roli Bilbo Bagginsa, Ian McKellen jako Gandalf i Benedict Cumberbatch jako Smaug – premiera 1 marca

Hobbit: Niezwykła podróż (wersja kinowa oraz wersja rozszerzona) Hobbit: Pustkowie Smauga (wersja kinowa oraz wersja rozszerzona) Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (wersja kinowa oraz wersja rozszerzona)



Władca Pierścieni – wyróżniona łącznie 17 Oscarami i aż 30 nominacjami do tej nagrody trylogia filmów na postawie kultowej powieści J.R.R. Tolkiena; – premiera: 1 marca

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Dwie wieże

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Dla najmłodszych:

Nicky, Ricky, Dicky i Dawn III – pogodny serial o perypetiach rodziny Harperów, w której wychowują się wchodzące w okres dojrzewania czworaczki – premiera: 5 marca

– pogodny serial o perypetiach rodziny Harperów, w której wychowują się wchodzące w okres dojrzewania czworaczki – premiera: 5 marca Królewska Straż, odc. 14-26 – kolejne odcinki serialu animowanego opowiadającego o przygodach najszybszego oraz najśmielszego zespołu ratunkowego w Pięciu Królestwach – premiera: 5 marca

– kolejne odcinki serialu animowanego opowiadającego o przygodach najszybszego oraz najśmielszego zespołu ratunkowego w Pięciu Królestwach – premiera: 5 marca Leniuchowo IV – czwarty sezon serialu o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo – premiera: 12 marca, cały sezon

– czwarty sezon serialu o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo – premiera: 12 marca, cały sezon Top Wing: Ptasia Akademia – serial dla młodszych dzieci, który opowiada o przygodach czwórki kadetów – ptaków, uczących się w Ptasiej Akademii – premiera: 12 marca

– serial dla młodszych dzieci, który opowiada o przygodach czwórki kadetów – ptaków, uczących się w Ptasiej Akademii – premiera: 12 marca Pora na przygodę: Odległe krainy – nowe odcinki specjalnym „Pory na przygodę”, dzięki którym powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 19 marca, odc. 1

– nowe odcinki specjalnym „Pory na przygodę”, dzięki którym powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 19 marca, odc. 1 Agent Binky: Pets of the Universe, odc. 25-52 – Binky, należący do tajnej agencji kot domowy, oraz grupa jego przyjaciół mają za zadanie chronić swoich ludzkich towarzyszy oraz “stację kosmiczną” przed “przybyszami z obcej planety” – premiera: 26 marca

Filmy i seriale dokumentalne:

Axios IV – czwarty sezon serialu HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – odcinek finałowy: 14 marca

Allen kontra Farrow – serial dokumentalny HBO przedstawiający analizę jednego z najbardziej publicznych skandali Hollywood – trwającej od wielu lat sprawy zarzutów o molestowanie stawianych pod adresem Woody’ego Allena; dokument pokazuje także jego późniejszy proces o opiekę i związek Allena z córką Mii Farrow, Soon-Yi – odcinek finałowy: 15 marca

Margaret Atwood. Słowo to siła (Margaret Atwood: A Word After a Word After a Word is Power) – sukces telewizyjnej adaptacji jej powieści Opowieść podręcznej sprawił, że Margaret Atwood stała się powszechnie znana. Dokument przedstawia portret tej niezwykłej kobiety i pisarki – premiera: 1 marca

(Margaret Atwood: A Word After a Word After a Word is Power) – sukces telewizyjnej adaptacji jej powieści Opowieść podręcznej sprawił, że Margaret Atwood stała się powszechnie znana. Dokument przedstawia portret tej niezwykłej kobiety i pisarki – premiera: 1 marca EM i On (Em A On (aka. Em & I)) – film dokumentalny HBO Europe poświęcony dwóm nonkonformistycznym artystom z Litvínova w północnych Czechach – premiera: 1 marca

(Em A On (aka. Em & I)) – film dokumentalny HBO Europe poświęcony dwóm nonkonformistycznym artystom z Litvínova w północnych Czechach – premiera: 1 marca Gen D: Ku światłu przez mrok (Gen D) – film dokumentalny HBO Europe przedstawiający historie ludzi dotkniętych rzadką chorobą, która dała początek znanym na całym świecie legendom o wampirach – premiera: 8 marca

(Gen D) – film dokumentalny HBO Europe przedstawiający historie ludzi dotkniętych rzadką chorobą, która dała początek znanym na całym świecie legendom o wampirach – premiera: 8 marca Małe Hanoi (Little Hanoi) – film dokumentalny HBO Europe o dwóch młodych Wietnamkach, które walczą o lepszą przyszłość w odległych kulturowo Czechach – premiera: 8 marca

(Little Hanoi) – film dokumentalny HBO Europe o dwóch młodych Wietnamkach, które walczą o lepszą przyszłość w odległych kulturowo Czechach – premiera: 8 marca Covid: nowojorska kronika (COVID Diaries NYC) – zapis życia pięciu młodych filmowców, mających od 17 do 21 lat, którzy biorą do ręki kamerę, żeby opowiedzieć o życiu swoich rodzin podczas pierwszej fali pandemii wirusa COVID-19 w Nowym Jorku – premiera: 10 marca

(COVID Diaries NYC) – zapis życia pięciu młodych filmowców, mających od 17 do 21 lat, którzy biorą do ręki kamerę, żeby opowiedzieć o życiu swoich rodzin podczas pierwszej fali pandemii wirusa COVID-19 w Nowym Jorku – premiera: 10 marca Dwie matki (Her Mothers) – film dokumentalny HBO Europe; Virág niegdyś była węgierską posłanką, ale rozczarowana polityką postanowiła z niej odejść. Wspólnie ze swoją partnerką, muzyczką Nórą postanawiają adoptować dziecko. Kobiety decydują się na ten krok, mając świadomość, jak trudno jest na Węgrzech parom jednopłciowym powiększyć rodzinę – premiera: 11 marca

(Her Mothers) – film dokumentalny HBO Europe; Virág niegdyś była węgierską posłanką, ale rozczarowana polityką postanowiła z niej odejść. Wspólnie ze swoją partnerką, muzyczką Nórą postanawiają adoptować dziecko. Kobiety decydują się na ten krok, mając świadomość, jak trudno jest na Węgrzech parom jednopłciowym powiększyć rodzinę – premiera: 11 marca Rozterki Jiříego Lásky (Otazky Pana Lasky (aka. Story of Mr. Love)) – czeski film dokumentalny HBO Europe opowiadający o uzdolnionym schizofreniku i jego rodzinie, który mawiał „Istnieje zasadnicza różnica między słowami Láska (Miłość) a aska (miłość). Niektórzy ludzie zawsze się mylą, ale ja nie mam nic wspólnego z miłością” – premiera: 15 marca

(Otazky Pana Lasky (aka. Story of Mr. Love)) – czeski film dokumentalny HBO Europe opowiadający o uzdolnionym schizofreniku i jego rodzinie, który mawiał „Istnieje zasadnicza różnica między słowami Láska (Miłość) a aska (miłość). Niektórzy ludzie zawsze się mylą, ale ja nie mam nic wspólnego z miłością” – premiera: 15 marca Romskie gliny (Romazsaruk (aka. Roma Cops)) – film dokumentalny HBO Europe opowiadający o zmaganiach z losem trojga Węgrów pochodzenia romskiego, którzy zdecydowali się zostać policjantami – premiera: 15 marca

(Romazsaruk (aka. Roma Cops)) – film dokumentalny HBO Europe opowiadający o zmaganiach z losem trojga Węgrów pochodzenia romskiego, którzy zdecydowali się zostać policjantami – premiera: 15 marca Ci, którym się udało (The One That Got Away (aka. Egyeletes Kaland)) – dokument przedstawiający ocalałego z Holokaustu mężczyznę, który po sześćdziesięciu latach zaczyna korespondować ze swoją ukochaną z obozu – premiera: 22 marca

(The One That Got Away (aka. Egyeletes Kaland)) – dokument przedstawiający ocalałego z Holokaustu mężczyznę, który po sześćdziesięciu latach zaczyna korespondować ze swoją ukochaną z obozu – premiera: 22 marca Sala widzeń (Vorbitor (aka. Visiting Room)) – rumuńsko dokument HBO przedstawiający historie par, które poznały się, kiedy co najmniej jedno z nich odbywało wyrok pozbawienia wolności – premiera: 22 marca

(Vorbitor (aka. Visiting Room)) – rumuńsko dokument HBO przedstawiający historie par, które poznały się, kiedy co najmniej jedno z nich odbywało wyrok pozbawienia wolności – premiera: 22 marca Biały miecz (White Sword (aka. Feher Kard)) – węgierski film dokumentalny HBO Europe przedstawiający historię niewidomego mistrza aikido z czarnym pasem, który wraz z grupą przyjaciół opracował metodę samoobrony dla osób niedowidzących – premiera: 22 marca

(White Sword (aka. Feher Kard)) – węgierski film dokumentalny HBO Europe przedstawiający historię niewidomego mistrza aikido z czarnym pasem, który wraz z grupą przyjaciół opracował metodę samoobrony dla osób niedowidzących – premiera: 22 marca Ciche dziedzictwo (Silent Legacy (aka. Tiho Nasledstvo)) – bułgarski film dokumentalny koprodukcji HBO Europe; opowiada o sile rodziny, dojrzewaniu i braniu na siebie odpowiedzialności, gdy matka i córka stają przed największym wyzwaniem w życiu – premiera: 23 marca

(Silent Legacy (aka. Tiho Nasledstvo)) – bułgarski film dokumentalny koprodukcji HBO Europe; opowiada o sile rodziny, dojrzewaniu i braniu na siebie odpowiedzialności, gdy matka i córka stają przed największym wyzwaniem w życiu – premiera: 23 marca Dzień, w którym zamarł sport (The Day Sports Stood Still) – dokument opowiadający historię bezprecedensowego zamknięcia branży sportowej w marcu 2020 roku i niezwykłego obrotu zdarzeń, który po nim nastąpił – premiera: 25 marca

Nowości w marcu na HBO GO – dzień po dniu