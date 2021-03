„Przyjaciele” trafią na HBO GO. Wiemy, kiedy będą dostępne wszystkie odcinki

Czasy, gdy Netflix był agregatorem większości, jeśli nie wszystkich kultowych i najważniejszych seriali telewizyjnych, mamy już dawno za sobą. Właściciele i twórcy najgłośniejszych hitów ostatnich dekad odzyskują prawa do własnych produkcji, dlatego takie hity jak „The Office” czy „Przyjaciele” znikają z Netfliksa. „The Office” na amerykańskim rynku zawitał na nowej usłudze VOd od NBC, czyli Peacock, a „Friends” wracają do domu, czyli do należącego do Warner Bros. serwisu HBO Max.

Przyjaciele na HBO GO – data premiery

W Polsce „Przyjaciele” będą dostępni na HBO GO od 15 kwietnia. Wszystkie 236 odcinków wielokrotnego zdobywcy nagród Emmy oraz Złotego Globu właśnie wtedy zostanie dodanych do oferty serwisu. Widzowie ponownie będą mogli obejrzeć występy swoich ulubieńców: Jennifer Aniston jako Rachel Green, Courteney Cox jako Monica Geller, Lisa Kudrow jako Phoebe Buffay, Matt LeBlanc jako Joey Tribbiani, Matthew Perry jako Chandler Bing oraz David Schwimmer jako Ross Geller.

W przygotowaniu jest także odcinek specjalny „Przyjaciół”, który w USA trafi na HBO Max, a w Polsce zapewne zadebiutuje na HBO GO. Na ten rok zaplanowana jest także przemiana serwisu HBO GO właśnie na HBO Max, ale dokładna data tego wydarzenia nie została jeszcze podana. Są to jednak bardzo dobre wieści dla widzów, ponieważ dzięki zmianom użytkownicy będą mogli liczyć na lepszą jakość treści oferowanych przez platformę, a także szerszy wybór aplikacji na inne urządzenia.

Taka globalizacja serwisów HBO powinna też przełożyć się na przyspieszenie polskich premier oryginalnych treści HBO Max, ponieważ niektóre z nich wciąż trafiają do nas z pewnym opóźnieniem.