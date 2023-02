Wdrożenie nowej wersji iOS w 2022 roku było umiarkowanym sukcesem. Użytkownikom podobały się nowe systemy personalizacji ekranu startowego i inne zmiany, które wprowadziło Apple. Jednak te dyskusje szybko przykryło inne zjawisko. Mianowicie - po zainstalowaniu iOS 16 szybko okazywało się, że świetny czas pracy na baterii, który ostatnio jest domeną iPhone'ów, zaczął kurczyć się w niesamowitym tempie. Informowaliśmy o tym praktycznie od razu po wypuszczeniu nowego systemu na rynek . Oczywiście, teraz problem został już poskromiony, ale niesmak oczywiście pozostał. Jak się jednak okazuje, Samsung bierze przykład z Apple nie tylko pod kątem budowy swojego ekosystemu, ale też - w przypadku błędów w aktualizacjach swojego systemu operacyjnego.

OneUI 5.1 - użytkownicy skarżą się na mocne skrócenie czasu pracy na baterii

Jak donosi Sammobile, użytkownicy, którzy dostali aktualizację do OneUI 5.1 nie są zadowoleni z nowej aktualizacji. Szczególnie cierpią tu osoby posiadające telefony z serii S22, w których nowy system nie chce współgrać z baterią i pożera ją w zastraszającym tempie. Problem jest na tyle poważny, że na Reddicie powstał nawet specjalny wątek poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Część z użytkowników odkryła, że za duży pobór prądu może odpowiadać moduł klawiatury, który w zestawieniu zużycia energii zaczyna pokazywać bardzo duże wartości. Niestety, klienci skarżą się, że live chat Samsunga nie jest w tym wypadku pomocny sugerujące reset telefonu i usunięcie cashu z programu, co powoduje utratę wszystkich ustawień językowych, ale nie rozwiązuje problemu.

Szczęście w nieszczęściu jest takie, że w tym wypadku aktualizacja do OneUI 5.1 jest robiona stopniowo. Najpierw otrzymały ją najnowsze telefony, czyli S22 i S23, a dopiero później dostaną ją modele z serii A i starsze urządzenia. To z kolei oznacza, że Samsung ma jeszcze trochę czasu by popracować nad specjalnym fixem, badź też - wstrzymać dystrybucję do czasu aż problem zostanie naprawiony. W tym wypadku akurat jest co poprawiać, ponieważ starsze telefony z serii S nie mogą pochwalić się zbyt dużą baterią, a jeżeli dodalibyśmy do tego bardzo obciążający ją system, to mogłoby się zdarzyć, że niektóre smartfony byłyby nieużywalne.

Niestety, nie wiemy, do których telefonów trafi OneUI 5.1, ale zakładamy, że do tych samych, które teraz mają aktualizację do Androida 13 i OneUI 5.0. Jeżeli jesteście ciekawi natomiast, które urządzenia otrzymają kolejną wersję systemu, czyli OneUI 6.0 i Androida 14, możecie sprawdzić to tutaj.

Źródło