Która marka na najwierniejszych fanów? OnePlus w dół, Motorola w górę

O tym, że Apple najmocniej przyciąga do siebie swoich obecnych klientów, zamykając ich w ekosystemie swoich produktów, wiemy już od dawna. A właściwie - wydawało nam się, że wiemy, bo wierność klientów Apple była często powtarzanym mitem, który raczej nie znajdował pokrycia w statystykach. Co więcej, jeżeli już ktoś pokazywał badania w tym temacie, to Apple owszem, było w nich wysoko, ale nie było mowy o dominacji. W raporcie stworzonym przez 91mobiles w 2020 r., który opisywałem wam tutaj, widać że wyraźnym liderem rynku w tej kategorii jest inna marka - OnePlus. Od tamtego czasu jednak OnePlus podjął szereg decyzji, które raczej nie sprawiły, by klienci chcieli do marki wracać. Byłem bardzo ciekawy, czy znajdzie to odbicie w tegorocznym badaniu.

A i owszem - OnePlus stracił pierwsze miejsce na rzecz Apple

Oczywiście, wspomniane badanie nie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie odbiorców, ale myślę, że jego wyniki dobrze obrazują to, co dzieje się na współczesnej smartfonowej scenie. A prezentują się one następująco.

W porównaniu do podobnego badania 2 lata temu wyniki zmieniły się dosyć drastycznie. Przede wszystkim z drugiego miejsca na pierwsze wysunęło się Apple i teraz góruje nad resztą stawki z olbrzymią przewagą. Można więc uznać, że osoby, które zawsze twierdziły, że ludzie wracają do amerykańskiej marki, w końcu mają dane które potwierdzają ich tezę. Nie da się też nie zauważyć, że z pierwszego miejsca na drugie zepchnięty został OnePlus, najpewniej właśnie w skutek wspomnianych wcześniej decyzji.

Jednak największym, choć niepozornym wygranym jest tu Motorola, która wskoczyła na 5 miejsce, wyprzedając realme, Xiaomi, Vivo czy Oppo. Jeżeli pamiętacie, w poprzednim raporcie marka Lenovo okupowała ostatnie, 13. miejsce. Z zestawienia, z oczywistych powodów, znikł Huawei i Honor, co dobitnie pokazuje kondycję działu mobilnego marki.

Bardzo podobne wnioski płyną, jeżeli przyjrzymy się wykresowi tego, jaka marka jest najbardziej "pożądaną", czy taką, na którą ludzie chcieliby zmienić telefon w ciągu najbliższego roku czy dwóch. Bez zaskoczenia prowadzi tu Apple, mając prawie dwukrotną przewagę nad drugim OnePlusem. Warto też zwrócić uwagę, jak dużą przewagę ma tu (i w poprzednich zestawieniach) OnePlus nad Vivo, Oppo czy realme. To dodatkowo utwierdza moje przekonania, że OnePlus był marką dla "entuzjastów", która miała ze swoimi klientami bardzo unikatową w skali smartfonowego świata więź. Wchłonięcie przez Oppo sprawi, że OP będzie sprzedawał z pewnością więcej (w końcu budżetowce sprzedają się najlepiej) ale raczej nie będzie miał "tego czegoś" i jestem przekonany, że kolejne tego typu badanie dobrze to pokaże.

