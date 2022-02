Światełko nadziei dla OxygenOS. OnePlus mówi o wersji 13

Na tym etapie wszyscy, którzy znają historię OnePlusa, zapewne wiedzą, co obecnie przechodzi marka. Telefony praktycznie przeszły pod kontrolę siostrzanej firmy, Oppo i adaptują od niej szereg cech. Jednymi z najważniejszych jest segmentacja marki. OnePlus to dziś już nie zabójcy flagowców, którymi były te smartfony jeszcze niedawno. Teraz mamy tutaj pełnoprawne flagowce w postaci chociażby OnePlusa 10, a obok nich mamy Nordy, pokrywające cały zakres średniej półki. Jednak oprócz tego dużo mówi się o tym, że OnePlus ma porzucić OxygenOS na rzecz ColorOS. Pytanie nie jest "czy" a "kiedy". Cóż, wychodzi że... wcale nie tak prędko.

OxygenOS pobędzie z nami jeszcze co najmniej przez dwa lata?

Na swojej stronie OnePlus ogłosił, że na najbliższym Open Ears Forum, evencie który ma na celu wdrożenie uwag społeczności w procesie projektowania sprzętu i oprogramowania. Najbliższy taki panel ma jednak być bardzo ciekawy, ponieważ ma dotyczyć... OxygenOS 13. Oznacza to kilka rzeczy, z których najważniejsza to fakt, że takie oprogramowanie w ogóle powstanie. To z kolei daje znać, że jeszcze w 2022 i przez większość 2023 OxygenOS pozostanie systemem operacyjnym na Androidach i choć pewnie zaciągnie jakieś funkcje z ColorOS (więc nie będzie już bardzo lekką nakładką, którą wiele osób chwaliło w OnePlusach) to nie będzie też ciężkim i przepełnionym funkcjami ColorOS.

Kolejną kwestią jest to, że jeżeli OnePlus/Oppo biorą w tej kwestii pod uwagę to, co ma do powiedzenia społeczność, być może jest cień szansy na to, że złączenie obu platform może się opóźnić, bądź też w ogóle może nie nastąpić. Ciężko mi sobie wyobrazić, by osoby które są największymi fanami marki, a takie właśnie najpewniej wezmą udział w panelu, popierały taki krok i były z niego zadowolone. Oczywiście - korporacja może zrobić co chce, jeżeli tylko uzna, że taki ruch się bardziej opłaca (w końcu temu służy połączenie marek) jednak daje to cień szansy, że nawet wewnątrz Oppo OnePlus zachowa minimum odrębności

Źródło