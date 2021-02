Tak prawdopodobnie będzie wyglądał OnePlus Watch

Pamiętacie jak wielokrotnie pisano, że nawet jeśli zebrać wszystkie smartwatche działające na systemie Androida, to nie zbliżyłyby się nawet sprzedażą do Apple Watch. W tym temacie nic się nie zmieniło i inteligentny zegarek Apple wciąż jest najpopularniejszym tego typu urządzeniem na rynku. Nic w tym temacie się nie zmieni, choćby najwięksi producenci stawali na głowie.

Sam niedawno recenzowałem dwa nowe zegarki Xiaomi – Mi Watch oraz Mi Watch Lite i obu bliżej do opasek fitness niż klasycznych smartwatchy. Całkiem nieźle korzystało mi się ze zdecydowanie smartwatchowego Oppo Watch, trudno mi jednak uwierzyć, że będzie się on kiedykolwiek cieszył dużą popularnością. Podobny los spotka również OnePlus Watch. Jaki będzie zegarek OnePlusa? Do sieci wyciekły właśnie dwa projekty. Jest cień szansy na to, że sprzęt zostanie pokazany razem z OnePlus 9 już w przyszłym miesiącu.

Możliwe, że oba szkice przedstawiają prawdziwe produkty i OnePlus wypuści równolegle dwie wersje zegarka. Podobnie robił chociażby Samsung mając w ofercie ten sam sprzęt w wersji normalnej (bardziej eleganckiej) i plastikowej sportowej. I pierwszy ze szkicy pokazuje właśnie model klasyczny.