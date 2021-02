Xiaomi Mi Watch

Standardowo dla smartwatchy możecie zmieniać tarcze, a jeśli nie wystarczy Wam standardowy zestaw, wystarczy sięgnąć do zakładki online w aplikacji i przeglądać inne mniej lub bardziej udane projekty. Dość długo trwa natomiast przesyłanie nowej tarczy do zegarka – w ogóle jeśli chodzi o kwestie zmian, na wszystko trzeba mieć trochę cierpliwości. Po wyciągnięciu zegarka z pudełka trzeba go zaktualizować i choć aplikacja szybko pobiera odpowiednie dane, to wysyłanie ich do zegarka trwa trochę za długo.

Podobnie jak Mi Watch Lite, droższy okrągły zegarek napędza autorski system operacyjny Xiaomi który tu również bardziej przypomina opaskę Mi Band niż WatchOS czy zegarkowy system od Google. Ale działa bardzo płynnie, czym deklasuje zarówno model Lite jak i podobny zegarek od Huawei’a. Miałem z oprogramowaniem tylko jeden problem i pojawił się on dziś, podczas kręcenia ostatnich przebitek do materiału wideo. Nagle Mi Watch przestał obsługiwać dotyk, przez co nie mogłem go nawet wyłączyć. Wystarczyło podłączyć sprzęt na chwilę do ładowania, nagle się zresetował i wszystko wróciło do normy.