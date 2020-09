Wygląd i wykonanie Oppo Watch

Testówka, która do nie trafiła to największa rozmiarowo wersja Oppo Watch, 46 mm. Niebrzydkie, podłużne pudełko, po otwarciu którego oczom mym ukazał się…Apple Watch. To oczywiście pierwsze skojarzenie, choć jeśli przyjrzeć się tym sprzętom bliżej, podobieństwa nie są już tak duże, choćby inne zagięcia ekranu, brak koronki nawigacyjnej, inny sposób odpinania pasków. Ale ogólny projekt bardzo mocno kojarzy się z Apple Watch i nie sądzę by było to przypadkowe. Mi się AW podoba, więc spodobał się też Oppo Watch, choć w tym rozmiarze wydaje mi się nieco za ciężki. Najlepiej jest to porównać z tym, do czego jestem przyzwyczajony – mój Apple Watch z ochronnym case’m od Spigena i gumowym paskiem waży aż 10 gramów mniej niż goły Oppo Watch 46 mm ze standardowym gumowym paskiem. Może to kwestia przyzwyczajenia, bo przecież nosiłem długo i prawie 3 razy cięższe klasyczne zegarki, ale jednak dało się to poczuć.