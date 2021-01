Xiaomi Mi Watch Lite – najlepszy tani smartwatch, czy raczej opaska Mi Band 5 w obudowie zegarka?

Czy to będzie idealny gadżet dla sportowców? Absolutnie nie, ale do codziennego monitorowania aktywności sprawdzi się lepiej niż Mi Band 5 głównie ze względu na posiadanie własnego GPS-a. Aha, żeby to było jasne, nie ma NFC więc nie zapłacicie zbliżeniowo.

Nieco niezrozumiałym i dziwnym jest dla mnie to, że Mi Watch Lite nie da się podłączyć do popularnej aplikacji Mi Fit z którą spina się Mi Banda. Trzeba pobrać oddzielną aplikację Xiaomi Wear, na szczęście jest dostępna zarówno na Androida jak i iOS. Program generalnie jest ok, ale ma mam kilka zarzutów. Wspominałem o tym, że zegarek posiada GPS i później zsynchronizuje się żeby dopisać zarejestrowany trening do zestawienia w appce. Biegałem i z zegarkiem, i z telefonem, mimo to po zakończeniu treningu zdarzało się, że zapis był w zegarku, a nie było go w aplikacji i musiałem trochę poczekać zanim wszystko się zsynchronizowało, za pierwszym razem brakowało jednego biegu. Może to kwestia połączenia z iPhonem, ale na pewno ta synchronizacja nie działa tak sprawnie i błyskawicznie jak w przypadku Apple Watch.