Dla nikogo nie jest tajemnicą, że OnePlus ma bliskie powiązania z Oppo i już od jakiegoś czasu oczekiwaliśmy, że wprowadzi do swojej oferty smart zegarek. Tym bardziej, że Oppo Watch z Wear OS został całkiem ciepło przyjęty przez rynek. Trudno powiedzieć, na ile smartwatch firmowany logo OnePlus będzie inny od produktu Oppo, miejmy nadzieje, że zaoferuje może nieco dłuższy czas pracy na baterii, bo to jeden z głównych czynników, który powstrzymuje mnie przed przesiadką z opaski MiBand 5 na smart zegarek. Mam nadzieję, że przekonamy się o tym już za kilka tygodni, bo zaraz na początku przyszłego roku mamy wirtualne targi CES, które są świetną okazją do premiery nowych produktów.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020