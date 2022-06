Aktualny flagowiec A.D 2022 od OnePlus to model 10 Pro 5G, o którym pisałem w tym tekście. I generalnie po dłuższym czasie korzystania z niego wciąż jestem bardzo zadowolony. Niestety producent nie dał wtedy użytkownikom żadnej alternatywy w postaci drugiego, mniejszego wariantu 10-ki. Z kolei w 2021 r. pojawiły się dwie 9-ki ale nie było modelu 9T. A taki wariant zawsze pojawiał się w drugiej połowie roku. Teraz okazuje się, że w bieżącym roku na rynek trafi właśnie wersja T modelu 10. Jedna, bez wariantu Pro.

Snapdragon w wersji poprawionej

Data premiery jest jeszcze nieznana, ale wiadomo już, jaki procesor będzie napędzał wersję T. Ujawnił to leakster Abhishek Yadav. Wg. jego informacji będzie to Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Teoretycznie to bardzo dobra wiadomość, bo procesor ma się tak nie grzać jak podstawowy model. Choć przyznać trzeba, że OnePlus dobrze opracował systemy odprowadzania ciepła w tym telefonie i nie nagrzewa się on tak jak urządzenia konkurencji. Ale oczywiście mocniej przyciśnięty, robi się dość ciepły.

Co jeszcze wiadomo o OnePus 10T? Smartfon ma mieć wyświetlacz AMOLED LTPO 2.0, czyli z odświeżaniem w zakresie od 1 do 120 Hz. Przekątna ekranu wyniesie 6.7 cala, jego rozdzielczość to FHD+. W porównaniu do modelu 10 Pro wzrosnąć ma moc ładowania – 150W zamiast obecnych 80W. A ponieważ bateria będzie miała pojemność 4800 mAh, jej ładowanie będzie z pewnością błyskawiczne – poniżej 20 min. od 0 do 100 proc.

Jest mało prawdopodobne, by 10T miał lepsze aparaty niż wersja Pro. Najprawdopodobniej zostanie więc powtórzona konfiguracja 48 + 50 + 8 MP + 32 MP, oczywiście z logo Hasselblad.

Premiera urządzenia odbędzie się w drugim półroczu.

Co dalej z OnePlus?

Wciąż nie wiadomo również, jak będzie wyglądała dostępność smartfonów OnePlus w Polsce. O tym jak wygląda sytuacja pisałem w tym tekście. Wciąż nie wiadomo czy powstanie nowy zespół do obsługi marki, czy dojdzie do jakiegoś mariażu z zespołem OPPO, czy też po prostu zniknie ona z naszego kraju.

OPPO i OnePlus zostały oficjalnie połączone ponad rok temu, kwestią otwartą pozostawała unifikacja oprogramowania. Jak pisał ostatnio Krzysztof Rojek użytkownicy OnePlusów protestują przeciwko ujednolicaniu nakładek czyli ColorOS i kultowego już OxygenOS.

Dzięki połączeniu i wspólnemu zliczaniu wyników sprzedaży, OPPO umocniło swoją 4 pozycję na liście światowych producentów smartfonów w zeszłym roku.