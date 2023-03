OnePlus Buds Pro 2 - słuchawki bez kompromisów

Najnowszym produktem w tym segmencie są natomiast OnePlus Buds Pro 2, które miałem okazję używać przez ostatnie kilkanaście dni i chciałbym podzielić się z wami swoimi wrażeniami.

Pro pod każdym względem

Na rynku można dzisiaj znaleźć setki, jeśli nie tysiące różnych modeli słuchawek typu TWS (True Wireless), których ceny wahają się od wartości znacznie poniżej 100 zł do kwot grubo przekraczających 1000 zł. Na tak konkurencyjnym rynku z pewnością nie jest łatwo się wyróżnić ze swoim produktem, ale jak to mówią, jakość zawsze się obroni. OnePlus od wielu lat oferuje słuchawki typu TWS, sam na co dzień korzystam z pierwszych “Budsów”, które mają już ponad 2 lata i nadal spisują się bez zarzutu.

Jednak model Buds Pro 2 to całkiem inna liga, praktycznie pod każdym względem. Druga edycja słuchawek z serii Pro powstała przy współpracy z duńską firmą Dynaudio, która wspólnie ze znanym kompozytorem, Hansem Zimmerem, zadbała o to, aby jakość dźwięku stała na najwyższym poziomie. I to bez wątpienia się udało, bo OnePlus Buds Pro 2 przy odpowiedniej jakości materiale potrafią zagrać genialnie. Dwa przetworniki - 11 mm i 6 mm sprawiają, że doskonale słychać zarówno tony wysokie, jak i niskie. Co więcej, miłośnicy basu z pewnością docenią specjalne wzmocnienie niskich rejestrów, które dla mnie było zdecydowanie zbyt intensywne. Na szczęście dźwięk można wygodnie dopasować przy pomocy wbudowanego equalizera (jeśli nie posiadacie smartfona OnePlus, potrzebna jest aplikacja HeyMelody).

Należałoby również docenić wsparcie dla Spatial Audio, czyli techniki tworzenia dźwięku przestrzennego, która jest obecnie wykorzystywana na wielu platformach streamingowych, jak choćby YouTube czy Netflix. Dzięki temu użytkownik czuje się nie tylko jakby był w centrum wydarzeń na ekranie, ale też słyszy doskonale odseparowane i wyraźne dialogi. Całość uzupełnia bezstratny kodek LHDC 4.0 zapewniający wysoką jakość dźwięku przesyłanego bezprzewodowo przez Bluetooth w wersji 5.3. W rezultacie otrzymujemy czysty, klarowny dźwięk bez żadnych przerw czy zniekształceń. Jakby tego było mało, to OnePlus Buds Pro 2 wyposażono w technologię Audio ID 2.0 pozwalającą na stworzenie własnego profilu dźwiękowego dopasowanego do kształtu naszego kanału słuchowego. Dzięki algorytmom BassWave, słuchawki skanują nasze ucho i dostrajają się tak, aby zapewnić jak najlepszą jakość dźwięku. Takich technologii próżno szukać u konkurencji w tym przedziale cenowym.

ANC i długi czas pracy na baterii

Dopisek Pro w przypadku słuchawek TWS zazwyczaj oznacza również obecność technologii ANC (Active Noise Cancellation) i nie inaczej jest w przypadku Buds Pro 2. Zastosowane tutaj rozwiązanie jest w stanie zmniejszyć natężenie dźwięku z zewnątrz nawet o 48 dB, co pozwala odciąć nam się od świata zewnętrznego. Słuchawki oferują aż 3 poziomy redukcji hałasu, pozwalając na dopasowanie ich do naszych preferencji i również wykorzystują informacje na temat budowy naszego kanału słuchowego. Dostępny jest też tryb Transparency, dzięki któremu w jednej chwili możemy powrócić do rzeczywistości i normalnie rozmawiać z osobami postronnymi bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu.

Jak przystało na słuchawki z ANC, jest to model dokanałowy, wyposażony w mięciutkie, antybakteryjne końcówki dostępne w 3 rozmiarach. Dzięki temu możemy dopasować je do własnych preferencji, ciesząc się przy tym komfortem przez wiele godzin. Same słuchawki zostały zresztą tak zaprojektowane, aby dobrze leżeć w uchu, a dzięki swoim rozmiarom nie wystają praktycznie wcale poza jego obrys. Design również powinien się podobać, to połączenie matowego plastiku z chromowaną końcówką. W każdej słuchawce znajdziemy aż 3 mikrofony zapewniające nie tylko aktywną redukcję szumów, ale przede wszystkim wysoką jakość rozmów telefonicznych. Dźwięk podczas rozmów stoi na wysokim poziomie również dzięki dedykowanym algorytmom, które oczyszczają nasz głos z szumu wiatru czy miejskiego zgiełku, aby osoba po drugiej stronie mogła usłyszeć wszystko, co mamy do powiedzenia.

I skoro już o tym mowa, w pełni naładowane słuchawki oferują nawet 9 godzin ciągłej pracy (nieco mniej przy aktywnym ANC) oraz możliwość trzykrotnego doładowania z etui (co w sumie daje 39 h pracy). Co więcej, nawet jak skończy się w nich energia, to ładowanie w etui przez 10 minut, zapewni kolejne 3 godziny pracy. Samo etui można naładować natomiast przy pomocy gniazda USB-C lub bezprzewodowo w standardzie Qi.

Wygoda przede wszystkim

OnePlus Buds Pro 2 wspierają również zaprezentowaną niedawno przez Google technologię Fast Pair pozwalającą na szybsze połączenie się z urządzeniami z Androidem w okolicy. Słuchawki obsługują też jednoczesne połączenie do dwóch urządzeń, więc jeśli korzystacie np. z komputera i smartfona, to nie musicie nic robić, aby odebrać telefon na słuchawkach, nawet jeśli jesteście w trakcie oglądania filmu na YouTube na komputerze. Przy okazji warto też wspomnieć o mniejszych opóźnieniach, problem z tzw. lipsync, czyli synchronizacją obrazu z dźwiękiem jest dosyć popularny w przypadku tanich słuchawek. OnePlus Buds Pro 2 dzięki Bluetooth 5.3 LE minimalizują ten efekt do zaledwie 54 ms, co jest jednym z lepszych wyników w swojej klasie.

Korzystając ze słuchawek OnePlus Buds Pro 2 nie musimy się też martwić o pogodę. Same słuchawki posiadają certyfikat IP55, który zapewnia odporność na zamoczenie, czy to deszczem, czy potem, a dodatkowo pewną odporność (IPX4) ma również etui do ich ładowania/przechowywania. Ciekawą funkcją jest też Zen Mode Air, który można aktywować przez trzysekundowe dotknięcie obudowy słuchawek. Pięć zaprogramowanych białych szumów pozwala szybko się wyciszyć i odciąć od zgiełku świata zewnętrznego, nawet jak słuchawki nie są połączone z żadnym źródłem dźwięku. Mając słuchawki w uchu możemy też przy pomocy krótkich “tapnięć” sterować podstawowymi funkcjami, jak np. odebrać lub odrzucić połączenie, przejść do następnego/poprzedniego utworu czy zmienić tryb działania ANC.

OnePlus Buds Pro 2 bez wątpienia można zaliczyć do grona bezkompromisowych słuchawek. W cenie sporo poniżej 1000 złotych oferują praktycznie wszystkie funkcje, jakie można sobie tylko wymarzyć w słuchawkach TWS w tej półce cenowej. Jednocześnie są przy tym wyraźnie tańsze niż konkurencja i zapewniają zbliżoną, jeśli nie lepszą jakość dźwięku.