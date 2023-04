One Plus nie ma przestoju w swoich premierach. Firma oficjalnie zaprezentowała nowy smartfon i zupełnie nowe słuchawki. Oto OnePlus Nord CE3 Lite 5G oraz OnePlus Nord Buds 2!

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G — oto najnowszy smartfon w ofercie producenta

Flagowe smartfony od zawsze grają w swojej lidze, która dla wielu jest... najzwyczajniej w świecie poza finansowym zasięgiem. Nie bez powodu zresztą to smartfony ze średniej i niższej półki cieszą się tak ogromną popularnością, a także zostają hitami w abonamentach. Zresztą w dobie dojrzałych urządzeń w tej kategorii — naprawdę trudno narzekać na brak wyboru. Niezależnie od półki cenowej, można już spokojnie wybierać i przebierać w sprzętach rozmaitych producentów — i coraz trudniej jest natknąć się na sprzęty marnej jakości.

OnePlus Nord CE3 Lite 5G od wejścia chce oczarować użytkowników dużą baterią o pojemności 5000 mAh, która ma pozwolić na wiele godzin komfortowej pracy i dostępu do rozrywki. A kiedy takowej zabraknie — ładowanie o mocy 67 W (SUPERVOOC Endure Edition) pozwoli od 0 do 80% naładować smartfon w raptem pół godziny. Zaimplementowane tam Battery Health ma zapobiegać zużywaniu się akumulatora — producent obiecuje, że będzie się on degradować dwukrotnie wolniej, niż ma to miejsce u konkurencji.

Poza długim czasem pracy na jednym ładowaniu, OnePlus Nord CE3 Lite 5G zaoferuje cały zestaw aparatów fotograficznych, z których największy z nich ma zachwycać matrycą 108 mega pikseli. To właśnie dzięki niej uda nam się uchwycić wszystkie szczegóły. Za przybliżenie odpowiedzialny będzie obiektyw z zoomem, a zestaw ten dopełnia 2 Mpx aparat odpowiedzialny za głębię ostrości. Wisienką na torcie pozostaje przednia kamera z sensorem 16 Mpx dzięki której mamy szansę uchwycić niezwykłe selfie.

Za szybkie działanie smartfona odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 695 5G wespół z 8 GB pamięci RAM. 6,7-calowy ekran LCD (o rozdzielczości FHD i odświeżaniu adaptacyjnemu 120 Hz) zachwyci doskonałym odwzorowaniem kolorów i wysokim wkaźnikiem screen-to-body. Panel pokrywa aż 91,4% przedniej części smartfona! Smartfon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych — pastel lime (limonkowy) oraz chromatic gray (ciemnoszarym).

Premierowa cena smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to 1599 zł.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy oddać w ręce naszych klientów kolejne produkty z serii Nord. W smartfonie OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dopracowaliśmy wszystkie najważniejsze funkcje względem poprzedników z tej linii produktów, zachowując przy tym przystępną cenę. Idealnym dopełnieniem telefonu są słuchawki OnePlus Nord Buds 2, które ulepszyliśmy m.in. o ANC. Mam nadzieję, że nowe sprzęty przypadną do gustu naszym fanom – podkreślił Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny w OnePlus.

OnePlus Nord Buds 2 - najnowsze słuchawki w katalogu producenta

Bezprzewodowe słuchawki to akcesorim, bez którego większość z nas nie wyobraża już sobie życia. OnePlus Nord Buds 2, jak zapewnia producent, zapewnią użytkownikom mocny bas przy jednoczesnym zachowaniu niezwykle czystego dźwięku. Dzięki innowacyjnej funkcji BassWave, słuchawki umożliwiają zachowanie oryginalnej jakości audio oraz wyeksponowanie szerokiego zakresu basów. Przetwornik 12,4 mm, wyposażony w bardzo duże wzmocnienie, podwyższa jakość basów, zapewniając jeszcze bardziej wyrazisty efekt — co ma podnieść komfort zarówno przy słuchaniu muzyki, jak i podczas rozmów głosowych.

Nie zabrakło w nich także funkcji redukcji szumów — o ANC (25 dB) zadba wbudowany w nie dwurdzeniowy procesor oraz zaawansowane algorytmy. Dla tych którzy zawsze lubią "pozostać w kontakcie" przygotowany został tryb przepuszczalności, w ramach którego mikrofony zbierają dźwięky otoczenia, a użytkownicy nie zostają odcięci.

Minimalistyczny wygląd słuchawek sprawia, że idealnie wpasują się one w każde gusta. W pełni naładowane słuchawki pozwolą na pracę do 7 godzin — z w pełni naładowanym etui mowa tu o 36 godzinach bez konieczności poszukiwania ładowarki. Zaś raptem 10 minut ładowania wystarczy, by cieszyć się aż 5 godzinami słuchania z wyłączonym ANC. Wisienkią na torcie jest odporność słuchawek na kurz i wodę (potwierdzony certyfikatem IP55). Sprzęt dostępny będzie w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym oraz białym.

Premierowa cena słuchawek OnePlus Nord Buds 2 to 349 zł.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G i OnePlus Nord Buds 2 — data premiery

Premiera najnowszego smartfona oraz słuchawek OnePlus już za kilka dni. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G oraz OnePlus Nord Buds 2 trafią do polskich sklepów już w przyszłym tygodniu, 11 kwietnia 2023 roku w cenach 1599 zł oraz 349 zł.