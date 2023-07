Wyciekła specyfikacja OnePlusa 12. Szykuje się prawdziwa petarda

OnePlusa 11 można uznać za spory sukces, a będzie tylko lepiej

Chińska marka w lutym tego roku wydała swój nowy flagowy smartfon, który zrobił zdecydowanie pozytywne wrażenie. W swojej recenzji byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym smartfonem, a porównując najnowszą propozycję OnePlusa do Samsunga Galaxy S23 czy iPhone’a 14, to uważam, że w skali cena/jakość, to właśnie ta propozycja jest najkorzystniejsza. OnePlus nie zawodzi — i nie da się ukryć, że to jedna z ciekawszych premier na rynku smartfonów w 2023 do tej pory.

Źródło: OnLeaks, Smartprix

Chwilę później dowiedzieliśmy się, że OnePlus nie planuje wydawać żadnych innych modeli z „11” w nazwie, więc nie dostaniemy OnePlusa 11 Pro, bo według producenta podstawowe smartfony są wystarczająco… „Pro”. Firma z Państwa Środka zamiast bawić się w półśrodki, to już w 100 procentach skupia się na kolejnym modelu — i nowy wyciek ujawnia, z jakimi bebechami mamy mieć do czynienia. Nie da się ukryć, że te są naprawdę imponujące.

OnePlus 12 — specyfikacja techniczna. Oby ten przeciek okazał się prawdą!

Najnowsze przecieki sugerują, że specyfikacja OnePlusa 12 będzie prezentować się następująco:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 16GB LPDDR5X

Pamięć: 256GB UFS 4.0

Aparaty: kamera selfie 32 MP, główny obiektyw 50 MP, ultraszerokokątny obiektyw 50 MP, teleobiektyw 64 MP

Bateria: 5,400 mAh

Ładowanie: 100 W przewodowo, 50 W bezprzewodowo

Wyświetlacz: 1,440p AMOLED z odświeżaniem 1–120Hz

Rozmiar ekranu: 6.7 cala

Szybsze ładowanie i powrót bezprzewodowego ładowania, większa bateria, 16 GB RAM-u i lepsze aparaty? Chyba nikt nie narzekałby na takie połączenie, szczególnie mając na uwadze to, co oferuje „jedenastka”. Chociaż nie ma tutaj chłodzenia cieczą, jak w futurystycznym koncepcie przedstawionym podczas WWDC 2023, to i tak całość zapowiada się doskonale. Co Wy na to?

Źródło: Smartprix