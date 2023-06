Składany OnePlus V Fold wygląda zacnie

Portal Smartprix przy współpracy Steve'a Hemmerstoffera znanego szerzej pod pseudonimem OnLeaks opublikował pierwsze rendery składanego smartfona OnePlus. Biorąc pod uwagę solidną historię obu tych źródeł, można bezpiecznie założyć, że urządzenie widoczne poniżej może być faktycznie bardzo podobne do finalnego produktu. Tak też twierdzą autorzy tych grafik, którzy utrzymują, że widzieli już na własne oczy testową wersję smartfona i nie powinna się ona znacząco różnić od finalnego produktu. OnePlus V Fold, bo tak ma się nazywać, wygląda na bardzo zgrabny smartfon i wbrew wcześniejszym obawom nie jest wcale kopią Oppo Find N2.

Można pewnie bezpiecznie założyć, że takie elementy jak ekran czy zawias mogą być wspólne z Oppo, ale sam projekt smartfona zdecydowanie się wyróżnia na tle konkurencji. OnePlus postawił na bardzo cienkie ramki wokół zewnętrznego jak i wewnętrznego ekranu. Do tego zastosował swój autorski zestaw aparatów stworzony przy współpracy z firmą Hasselblad, które zamknięte zostały na sporej, okrągłej wyspie. Według ujawnionych informacji, główny sensor ma 50 MPix, a dodatkowo mamy obiektyw szerokokątny oraz telephoto z dużym zoomem, dzięki zastosowaniu obiektywu peryskopowego. Ciekawostką jest, że lampa LED przeniesiona została na zewnętrzną krawędź urządzenia.

Aparaty uzupełniają dwie kamerki do selfie, ta na zewnętrznym wyświetlaczu zamontowana jest na środku, a ta wewnętrzna w prawym górnym rogu dużego wyświetlacza o odświeżaniu 120 Hz. Miłośnicy marki OnePlus ucieszą się pewnie, że na obudowie znalazł się uwielbiany slider do wyciszania smartfona, a także dotykowy przycisk włączania z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Na renderach OnePlus V Fold wydaje się bardzo smukły, grubość obudowy robi bardzo pozytywne wrażenie, ale co ciekawe nie odbije się to negatywnie na pojemności baterii, która ma mieć 4800 mAh i możliwość ładowania z mocą nawet 100 W.

Reszta specyfikacji również ma stać na bardzo wysokim poziomie. Sercem smartfona będzie układ Snapdragon 8 Gen-2, a do tego dostaniemy dużo pamięci RAM oraz szybką pamięć na dane. Według autorów tego wycieku, debiut planowany jest na sierpień, a smartfon w pierwszej kolejności trafi do Chin, Indii oraz Stanów Zjednoczonych. Cena nie jest jeszcze znana.

źródło: Smartprix