One Piece od Netlix na ostatnim zwiastunie. Premiera największego anime w formie live-action już jutro!

One Piece debiutuje już jutro — czy jest na co czekać?

One Piece to japońska manga i anime stworzona przez Eiichiro Odę. Jest to historia o przygodach grupy piratów, którzy poszukują skarbu znanego jako One Piece uważanego za największy skarb na świecie. Głównym bohaterem jest Monkey D. Luffy, młody chłopak, którego ciało stało się gumowe po zjedzeniu owocu diabła, który dał mu zdolność rozciągania się jak guma. Luffy wraz ze swoją załogą, znana jako Załoga Słomkowego Kapelusza, wyrusza w podróż na Grand Line, niebezpieczne i tajemnicze morze, by odnaleźć skarb One Piece i zostać Królem Piratów. W trakcie swoich przygód spotykają różnorodnych sojuszników i wrogów, odkrywają tajemnice świata oraz stają w obliczu potężnych przeciwników, znanego m.in. jako Marine czy Czarnobrody. One Piece jest jednym z najbardziej popularnych i długotrwałych dzieł w historii mangi i anime, a jego emocjonujące przygody, charakterystyczny styl rysunku oraz rozbudowany świat przyciągają fanów z całego świata.

Źródło: Casey Crafford/Netflix

One Piece to po prostu jedna z najważniejszych marek w świecie mangi i anime, która istnieje nieprzerwanie od ponad dwudziestu pięciu lat. Do tej pory wydano już niemal 110 tomów mangi, 20 sezonów anime, 15 filmów kinowych i wiele gier na różne platformy. Teraz fani serii mają dodatkowy powód do radości, ponieważ już jutro Netflix wypuszcza aktorską adaptację serialu. Jak informował Piotr Kurek, w serialu występują Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson oraz Taz Skylar. Towarzyszyć im będą Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward i Chioma Umeala. Matt Owens i Steven Maeda są scenarzystami, producentami wykonawczymi i showrunnerami. Eiichiro Oda, Marty Adelstein i Becky Clements są również producentami wykonawczymi. Serial powstał przy współpracy z Shueisha i wyprodukowany został przez Tomorrow Studios i Netflix.

Nowy zwiastun jest ostatnim. Czy robi wrażenie?

Dotychczasowe zwiastuny aktorskiego One Piece były pełne akcji — i tak samo jest w tej chwili, ale jest jedna rzecz, która niepokoi fanów. Netflix do tej pory nie pokazał żadnych umiejętności Luffiego i nie mogliśmy zobaczyć, jak główny bohater się rozciąga. Platforma chce nam zostawić taką niespodziankę do samego końca, czy jakość CGI ponownie jest wątpliwa? Wszystkiego dowiemy się już jutro.

Optymizmu jednak brakuje, szczególnie po wielu nieudanych adaptacjach live-action anime realizowanych przez Netfliksa. Pozostaje nam trzymać kciuki, żeby One Piece przełamał tę złą passę. Czekacie na ten serial?

Źródło: YouTube (Netflix)