Prime Video wrzesień 2023 – nowości. Lista premier

Wrzesień w Prime Video pod znakiem serialowych spin-offów The Boys i Johna Wicka.

Za oknem mamy już pierwsze deszczowe oznaki jesieni, a to oznacza, że najlepszy czas na oglądanie seriali powoli się rozpoczyna. Znamy już pierwsze produkcje, które trafią do oferty Amazon Prime Video w nadchodzącym miesiącu i wierzcie mi, jest na co czekać.

Koło czasu, sezon 2 – 1 września

Wrzesień w Prime Video otwieramy drugim sezonem serialu Koło czasu, czyli opowieści fantasy, przedstawiającej historię świata, w którym technologia miesza się z potężną magią. Znany z pierwszego sezonu Rand al’Thor dowiaduje się, że jest Odrodzonym Smokiem – To właśnie od niego zależeć będą losy świata, dlatego armia potężnych kobiet za wszelką cenę będzie chronić go przed Mrocznym

W sezonie drugim nowe i bardzo stare zagrożenia ścigają młodych przyjaciół z Dwóch Rzek rozproszonych po całym świecie – nie mogąc liczyć na pomoc przewodniczki, muszą odnaleźć źródła siły w sobie samych.

The Continental: ze świata Johna Wicka – 22 września

Długo wyczekiwany spin-off serialowy – osadzony w uniwersum Johna Wicka – skupi się na historii hotelu Continental i jego nietypowych gościach. W trzyodcinkowej serii przybliży genezę placówki pełniącej rolę azylu dla płatnych zabójców z perspektywy młodego Winstona Scotta.

To także rzut okiem na burzliwy krajobraz stłamszonego przestępczością Nowego Jorku z lat 70., oraz pierwsze kroki słynnego managera hotelu w walce o miejsce na tronie.

Gen V – 22 września

Jeśli oglądaliście The Boys, to Gen V możecie zapisać jako pozycję obowiązkową. Serial jest bowiem bezpośrednio powiązany z uniwersum „chłopaków”, ale poruszy tematykę Uniwersytetu Godolkin, czyli swego rodzaju fabryki młodych superbohaterów. Serial na pierwszych materiałach promocyjnych wydaje się jeszcze bardziej brutalny i z pewnością nie zabraknie w nim czarnego humoru, charakterystycznego dla The Boys.

Źródło: Amazon

Bohaterowie będą musieli stanąć przed moralnym wyborem – wykorzystać moce do ulepszania świata, czy dać ponieść się młodzieńczemu buntowi i zostać superzłoczyńcą.