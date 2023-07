Tani Netflix to już historia. Polacy zapłacą więcej?

Tani Netflix przechodzi do historii. Najnowsze zmiany w planach oferowanych przez platformę nie pozostawiają złudzeń. Czyżby dlatego, że z tańszych opcji... mało kto korzysta? A może przestały być atrakcyjne?

Jeśli orientujecie się w polskim cenniku Netflix, wiecie, że znajdują się tam trzy opcje. Plan podstawowy, w którym użytkownik nie może nawet wyświetlać materiałów w rozdzielczości Full HD, plan standardowy i plan premium. W niektórych krajach dostępny jest też jeszcze jeden, najtańszy plan, w którym oglądający widzi materiały przerywane reklamami.

To właśnie plan podstawowy, czyli najtańsza opcja bez konieczności oglądania reklam, zaczyna znikać z oferty Netflix. Co to oznacza dla subskrybentów tego serwisu?

Tani Netflix znika, bo nikt go nie potrzebował?

O wycofaniu najtańszego z planów bez reklam Netflix nie informował. Jego brak właśnie zauważyli użytkownicy z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że do wyboru pozostały im trzy warianty: standardowy z reklamami, standardowy bez reklam oraz premium.

Warto pamiętać, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nie są pierwszymi krajami, w których plan podstawowy został wycofany. Wcześniej spotkało to subskrybentów z Kanady, o czym pisaliśmy tutaj: Netflix testuje cierpliwość widzów. Z oferty znika jeden z planów.

Czym podyktowana jest nowa polityka Netfliksa? Na ten moment można się jedynie domyślać, że przede wszystkim chęcią zwiększenia przychodów. Nowi użytkownicy platformy, by móc oglądać treści bez reklam, będą od teraz musieli zapłacić więcej. Można też pokusić się o przypuszczenie, że najtańszy plan zniknął z oferty, bo... nikt go nie potrzebował. Plan podstawowy nie wygląda szczególnie atrakcyjnie, zwłaszcza pod względem oferowanej jakości. W czasach, gdy absolutna większość telewizorów obsługuje rozdzielczość Full HD i 4K, mało kto chce świadomie korzystać z niższej jakości.

Netflix w Polsce: co z planem podstawowym?

Na ten moment nie wiemy, czy plan podstawowy zniknie również z polskiego cennika. Być może będzie to opóźnione, ponieważ nie możemy jeszcze korzystać z planu z reklamami. Niemniej, na moment publikacji niniejszej wiadomości, plan wciąż pozostaje dostępny i można z niego korzystać. Pytanie tylko, czy tani Netflix kogokolwiek interesuje, zwłaszcza, że wielu użytkowników woli skorzystać z planu premium i podzielić się nim chociażby z najbliższą rodziną.

Warto pamiętać o tym, że w krajach, w których plan podstawowy nie jest już dostępny, jego dotychczasowi użytkownicy wciąż mogą z niego korzystać. Na ten moment platforma nie zmusza nikogo do migracji na droższy abonament.

Cóż, mając na uwadze dość niską atrakcyjność podstawowego planu Netflix, raczej mało kto będzie za nim tęsknił.

Źródło: techradar.com