"Czas krwawego księżyca". Nowy film Martina Scorsese w Apple TV+ już jesienią!

O filmie "Czas krwawego księżyca" (ang. "Killers of the Flower Moon") pierwszy raz pisaliśmy wiosną. Od tego czasu jednak sporo zmieniło się w temacie jego premiery. Jeżeli pamiętacie wcześniejsze doniesienia, to film miał w pierwszej kolejności trafić do kin, a dopiero później zawitać do katalogów VOD. Plany związane z jego premierą uległy jednak zmianie — i już w październiku każdy subskrybent usługi Apple TV+ będzie mógł obejrzeć najnowszą superprodukcję z gwiazdorską obsadą w rolach głównych.

"Czas krwawego księżyca" — ekranizacja bestsellerowej książki niebawem na Apple TV+!

Oparty na niezwykle lubianej i docenianej, bestsellerowej książce Davida Granna, "Killers of the Flower Moon" rozgrywa się w latach 20-tych XX wieku w Oklahomie i przedstawia seryjne morderstwa członków bogatego w ropę naftową plemienia Osagów. Opowieść o ciągu brutalnych zbrodni, które zyskały miano Reign of Terror.

Książka Davida Granna od lat cieszy się wielką popularnością (u nas wydana przez wydawnictwo W.A.B. pod tytułem "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Osagów i narodziny FBI"). Kwestią czasu było zatem, nim ktoś zdecyduje się na jej ekranizację. Gwiazdorska obsada (na ekranach zobaczymy m.in. Leonardo DiCaprio (jako Ernesta Burkharta), Lily Gladstone (jako Mollie Burkhart), Jesse Plemons (jako Toma White'a) czy Roberta De Niro (jako Williama Hale'a) i Martin Scorsese dla wielu są gwarancją najwyższej jakości.

Gdy kilka tygodni temu twórcy planowali w pierwszej kolejności huczną premierę filmu w kinach, postawiło to wiele znaków zapytania. Nie mieliśmy pojęcia, czy (i kiedy) doczekamy się "Czasu krwawego księżyca" w polskich kinach. Było więc sporo obaw, że zostaniem w tyle. Ostatecznie jednak plany się zmieniły — i film w ogóle ma nie trafić do kin. Dlaczego? Można tylko domniemywać, że w planach namieszały strajki scenarzystów i aktorów, które od kilku miesięcy trwają w Hollywood. To one przecież są powodem przesunięcia premiery filmu Diuna: część druga. Mimo że produkcja jest już gotowa, niemożność jej promowania w sposób jaki planowano sprawiła, że twórcy zdecydowali się wstrzymać kinowy debiut.

"Czas krwawego księżyca" kiedy premiera?

Pierwotnie premierę kinową zaplanowano na 6. października — a film do katalogu Apple TV+ miał trafić 20. października. Zła wiadomość dla miłośników oglądania filmów na wielkim ekranie jest taka, że kinowa premiera została odwołana. Dobra jednak pozostaje niezmiennie taka, że jeden z największych filmów stworzonych z myślą o Apple TV+ trafi do katalogu platformy zgodnie z planem. "Czas krwawego księżyca" zasili tamtejszy katalog zgodnie z planem, w piątek 20. października 2023 roku. Patrząc na rozmach z jakim tworzona jest ta ekranizacja, nie mam wątpliwości że warto!