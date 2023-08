Serial Poker Face w Polsce. Kiedy premiera i gdzie można obejrzeć?

Niektóre seriale trafiają do nas z pewnym poślizgiem, ale czasami warto jest zaczekać na polską premierę danej produkcji. Mimo, że produkcja była dostępna od stycznia w serwisie Peacock tylko w USA, to było o niej całkiem głośno wokół całego globu. W końcu za projektem stoi Rian Johnson - twórca "Glass Onion", czyli kontynuacji "Na noże", "Ostatniego Jedi", a także reżyserii "Breaking Bad". Tym razem postawił na serial i wybrał na główną rolę zdobywającą popularność aktorkę Natashę Lyonne.

"Poker Face" to seria składająca się z dziesięciu odcinków. W głównej roli występuje Lyonne, która wciela się w postać Charlie Cale. Charlie posiada wyjątkową zdolność do wykrywania kłamstw. W trakcie podróży swoim samochodem Plymouth Barracuda, na każdym z zatrzymań napotyka na różnego rodzaju przestępstwa, które musi rozwikłać. Każda z tych zbrodni wiąże się z grupą osób zaangażowanych w nie.

Poker Face - zwiastun serialu. Premiera w Polsce

Natasha Lyonne, pełniąc rolę producentki wykonawczej w imieniu Animal Pictures, jest również twórczynią scenariusza oraz reżyserką jednego z dziesięciu odcinków serialu "Poker Face". W tej serii gościnnie pojawiają się wybitne gwiazdy, takie jak Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Michael Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan, Danielle MacDonald, Dascha Polanco, Ellen Barkin, Hong Chau, Jasmine Aiyana Garvin, Jack Alcott, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Leslie Silva, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, Nick Nolte, Reed Birney, Rhea Perlman, Ron Perlman, Rowan Blanchard, S. Epatha Merkerson, Shane Paul McGhie, Simon Helberg, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson oraz Tim Meadows. Lista jest więc niezwykle obszerna i robi wrażenie. To także dowód na to, że w serialach coraz chętniej grają aktorzy, którzy do tej pory nie decydowali się na angaż w tego typu projektach.

Serial "Poker Face" ma dwie showrunnerki i producentki wykonawcze - Nora i Lilla Zuckerman. Wraz z nimi jako producenci wykonawczy zaangażowani są Ram Bergman, Natasha Lyonne, Nena Rodrigue oraz Iain B. MacDonald. Dodatkowo, Maya Rudolph i Danielle Renfrew Behrens pełnią rolę współproducentek wykonawczych. Produkcją serialu zajmują się wspólnie T-Street, MRC i Animal Pictures, a dystrybucją zajmuje się Paramount Global Content Distribution.

Poker Face - data premiery w Polsce. Gdzie obejrzeć?

Serial trafi na SkyShowtime 15 września, ale tego dnia nie obejrzycie całości. Podobnie jak przy innych tytułach, platforma pozostaje przy cotygodniowej dystrybucji odcinków, co oznacza, że na początek dostaniemy dwa epizody, a kolejne pojedynczo będą trafiać na SkyShowtime co 7 dni. Emisja potrwa więc 9 tygodni, ale nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli wolicie zaczekać i za nieco ponad dwa miesiące usiedli do całego sezonu i obejrzeli go w jeden dzień/jedną noc/weekend.