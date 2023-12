Netflix przypadkowo stworzył prawdziwy hit. Kiedy pojawi się nowy sezon?

Netflix wreszcie dopiął swego

Przez wiele lat Netflix podejmował próby stworzenia adaptacji live-action najpopularniejszych mang i anime. Zobaczyliśmy już filmy i seriale oparte na japońskich klasykach jak Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, Bleach czy Death Note. Możemy śmiało powiedzieć, że żadna z tych adaptacji nie osiągnęła statusu wybitnego, a niektóre były aż tak słabe, że zostały usunięte z platformy z charakterystycznym czerwonym „N” w logo. Jakiś czas temu nadszedł czas na adaptację bez wątpienia największego dzieła — One Piece.

One Piece to japońska manga i anime, autorstwa Eiichiro Ody, opowiadająca historię grupy piratów, którzy poszukują legendarnego skarbu znanego jako One Piece, uważanego za największy skarb na świecie. Głównym bohaterem jest Monkey D. Luffy, młody chłopak, którego ciało staje się elastyczne po spożyciu owocu diabła, nadając mu zdolność rozciągania się jak guma. W towarzystwie Załogi Słomkowego Kapelusza, Luffy wyrusza na niebezpieczne morze Grand Line w poszukiwaniu skarbu, mając nadzieję zostać Królem Piratów. Ich podróż pełna jest spotkań z różnymi sojusznikami i wrogami, odkrywaniem tajemnic świata oraz stawianiem czoła potężnym przeciwnikom, takim jak Marine czy Czarnobrody.

One Piece cieszy się ogromną popularnością jako jedno z najdłużej istniejących i najważniejszych dzieł w historii mangi i anime. Jego fascynujące przygody, charakterystyczny styl rysunku oraz rozbudowany świat przyciągają fanów z całego świata. One Piece stanowi istotną markę w świecie mangi i anime, trwając nieprzerwanie przez ponad dwadzieścia pięć lat. Liczba wydanych tomów mangi sięga prawie 110, a seria obejmuje 20 sezonów anime, 15 filmów kinowych i wiele gier na różne platformy.

Obawy fanów okazały się jednak niepotrzebne. One Piece okazał się wielkim hitem, a jak informowaliśmy we wrześniu, serial, który powstał przy współpracy z Shueisha i wyprodukowany został przez Tomorrow Studios i Netflix, wspiął się na sam szczyt. Serial osiągnął pułap ponad 140 milionów godzin oglądania i łącznie 18,5 miliona wyświetleń. Na drugim miejscu uplasował się serial Kim jest Erin Carter, za to piąty sezon animowanego serialu Rozczarowani radził sobie zaskakująco kiepsko, zajmując dopiero 10. miejsce w zestawieniu.

Twórcy są dumni z sukcesu. Netflix ma wielkie plany względem One Piece’a

Również we wrześniu Kamil Świtalski donosił, że Deadline miało szansę porozmawiać z twórcami serialu One Piece — Martym Adelsteinem oraz Becky Clements. Są w pełni świadomi, ile materiału źródłowego na nich czeka, i z tej okazji wyrazili oni nadzieję na to, że uda im się zrobić... nawet 12 sezonów ekranizacji uwielbianego komiksu Eiichiro Ody. Co więcej — mają oni już nawet pierwsze szkice pomysłów związanych z tym, w jaki sposób mieliby rozbić to na tych kilkanaście sezonów.

W połowie września Netflix oficjalnie potwierdził drugi sezon serialu, a 8 września Marty Adelstein, jeden z producentów, zasugerował, że drugi sezon One Piece jest gotowy, ale dwie duże przeszkody Netflix stanęły mu na drodze. Na szczęście całość tak czy siak trafi na platformę.

Kiedy pojawi się 2. sezon One Piece?

Kiedy więc drugi sezon pojawi się na platformie? W rozmowie z Variety, Adelstein stwierdził, że scenariusze są gotowe. Oda później ogłosił jednak, że nie są one kompletne, za to Randy Troy, jeden ze scenarzystów drugiego sezonu, potwierdził stanowisko Ody na początku października, ujawniając, że trwają prace nad scenariuszami kolejnej odsłony serialu. Całość więc nie jest jeszcze wcale skończona, ale wszyscy nad tym pracują.

Variety dowiedziało się jednak od Becky Clements, że możemy spodziewać się 18-miesięcznym oczekiwaniem na premierę. Robiąc więc proste zadanie matematyczne, możemy policzyć, że 1,5 roku od września 2023 roku wskazują na marzec 2025 roku. Wygląda więc na to, że musimy uzbroić się w cierpliwość.

Dodatkowo, w nowym sezonie możemy spodziewać się wielu nowych twarzy. W kontynuacji One Piece’a zobaczymy między innymi Doktora Kurehy, gadającego renifera Choppera, Nico Robina, Franky’ego, Brooka, Jinbe i Nefertari Vivi. Warto zaznaczyć, że pierwszy sezon obejmował około 90 rozdziałów wielkiej mangi Ody, więc kontynuacja prawdopodobnie będzie bardzo podobna. Co o tym sądzicie?

