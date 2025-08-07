Żabka zaskakuje nowością w aplikacji. Łatwe punkty do zdobycia

Udało nam się dotrzeć do informacji, które rzucają nowe światło na najnowsze plany Żabki, która nieoczekiwanie postanowiła wejść na rynek… gamingowy. To zupełnie nowe podejście do programów lojalnościowych, a już od dłuższego czasu mówiło się o tym, że Żabka intensywnie poszukuje nowych sposobów na dotarcie do swoich klientów. Nie jest tajemnicą, że aplikacja Żappka to prawdziwy gigant, z którego korzysta ponad 10 milionów Polaków. Jak ustaliliśmy, firma postanowiła wykorzystać ten potencjał i zaoferować swoim użytkownikom coś więcej niż tylko liczne zniżki i promocje.

Reklama

Zdobywaj Żappsy w aplikacji Żabki za granie

Oto pierwsze zrzuty ekranu, które potwierdzają, że Żabka pracuje nad wprowadzeniem gier bezpośrednio do swojej aplikacji. Z tego, co widzimy, nowy system będzie oparty na rankingach i rywalizacji. Użytkownicy będą mogli grać, a ich wyniki będą umieszczane w tabelach, które mają być resetowane co tydzień. Takie rozwiązanie ma dwojaki cel: z jednej strony utrzymuje zaangażowanie, dając szansę na awans co siedem dni, z drugiej — zachęca do regularnego powracania do aplikacji. Oczywiście, jak to w Żabce bywa, za aktywność przewidziano nagrody, które można będzie wymienić na zniżki i produkty.

Takie rozwiązanie natychmiast skojarzyło nam się z Żabu – wirtualnym zwierzakiem, który kiedyś towarzyszył nam w aplikacji. Pamiętacie, jak można go było personalizować, karmić i rozwijać, a w zamian dostawało się nagrody? To był prawdziwy hit. Choć Żabu zniknęła z Żappki, to w jej miejsce wraca coś zupełnie nowego.

Warto dodać, że od 2022 roku sieć prowadzi oficjalny serwer na Discordzie. To tam, wśród społeczności liczącej ponad 16 tysięcy osób, można zdobywać dodatkowe żappsy i uczestniczyć w specjalnych aktywnościach. Co więcej, już teraz w samej aplikacji można kupować kody do gier i subskrypcji na takie platformy jak PlayStation czy Xbox.