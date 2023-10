Te seriale to hity oglądalności. Numer jeden pobił wszelkie rekordy

"Suits", czyli "W garniturach" to produkcja stacji USA Network i nawet w czasach emisji w telewizji był niezwykle popularny na całym świecie, oczywiście w dużej mierze za sprawą internetu i mniej legalnych źródeł. Gdy trafił na Netfliksa, okazało się, że ogromna rzesza widzów pragnie go powtórzyć lub obejrzeć po raz pierwszy, a że to naprawdę udany serial, który przez wiele sezonów utrzymywał dobry lub niezły poziom, to nabicie rekordowych ilości godzin odtwarzania było kwestią czasu. Jakiś czas temu pisaliśmy nawet o tym, że "Suits" podbija Netfliksa, ale chyba nikt nie spodziewał się, że to zajdzie tak daleko.

W garniturach - najpopularniejszy serial na VOD

"Suits", który swoją premierę miał w 2011 roku, stał się już wręcz kultowym tytułem, który wciąż zachwyca widzów na całym świecie. Historia opowiada o życiu prawników i korporacyjnych intrygach. Głównym wątkiem serialu jest historia Mike'a Rossa, chłopaka o niesamowitym intelekcie, który nie ma oficjalnego wykształcenia prawniczego. Pomaga on Harveyowi Specterowi, wschodzącej gwiazdzie nowojorskiej kancelarii prawnej, w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw sądowych. W pewnym momencie jedne z głównych postaci, jak Rachel i Mike opuściły obsadę, ale serial trwał aż do 8. sezonu. Zdaniem wielu, w tym moim, "Suits" obniżył loty pod koniec emisji, ale w ogólnych rozrachunku to nadal świetna produkcja.

Najpopularniejsze seriale na VOD

Widać to po wynikach, bo wg. Nielsena, który obserwuje wszystkie tytuły dostępne w serwisach VOD w tygodniu 4-10 września serial wygenerował 2,36 miliarda minut seansu. Zaliczył co prawda spadek, względem poprzedniego tygodnia, ale był to już 12 tydzień, gdy był numerem jeden. W ten sposób udało mu się pobić w rankingu "Ozark", który królował do tej pory. Ale w TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji nie brakuje oryginalnych tytułów Netfliksa: "Virgin River" i "One Piece" zajęły 2. i 3. miejsce, a w ogólnym zestawieniu zaraz za podium znalazła się "Mała syrenka" z Disney+. "Miłość na nowo" Netfliksa, zajmuje 2. miejsce w kategorii filmów, ale ze względu na czas trwania i niższą popularność (336 mln minut odtwarzania) nie zdołał nawiązać walki z serialami oryginalnymi, przejętymi przez platformy VOD.

Jakie filmy i seriale są najchętniej oglądane?

Mimo, że "Teoria wielkiego podrywu" zakończyła emisję w 2019 roku, to serial nadal generuje ogromne zainteresowanie i oglądalność. Obecnie dostępny jest na HBO Max, także w Polsce, natomiast w USA zdołał wdrapać się na 10. miejsce wśród najczęściej oglądanych seriali. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku "Przyjaciół", którzy trafili do kategorii "seriale przejęte przez platformy VOD", ale nadal są w stanie zapewnić około 0,5 mln minut odtwarzania. Zasięgi oryginalnych produkcji Netfliksa, "Virgin River" i "One Piece" pokazują jednak z jakim kolosem muszą mierzyć się pozostałe platformy. Odpowiednio 1,922 mld minut i 1,389 mld minut to niemalże 4 i 3 razy więcej, niż trzecie w zestawieniu "Koło czasu" od Prime Video.

Ale nie każdy tytuł pozostaje dostępny na wyłączność dla jednej platformy. "S.W.A.T." pokazuje siłę będąc jednocześnie na Hulu, Netfliksie i Paramount+. Serial zdołał przekroczyć 1 mld minut, co pozwoliło mu wyprzedzić takie hity jak "Chirurdzy", "NCIS" czy wspominana "Teoria wielkiego podrywu". Śmiem twierdzić, że gdyby ten ostatni serial wrócił na Netfliksa, to mógłby bić się o najwyższe laury i ponownie bylibyśmy świadkami odrodzenia lub drugiej młodości danej produkcji. A patrząc na działania włodarzy HBO/Max, to taki krok wcale nie wydaje się już taki nieprawdopodobny.

Źródło: Nielsen via Variety. Zdjęcie główne: usanetwork.com