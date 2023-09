Najchętniej oglądane filmy i seriale w Polsce. Propozycje na weekend

Każdego tygodnia serwisy VOD serwują nam mnóstwo nowości, z których część była zapowiedziana o wiele wcześniej, ale nie brakuje też tytułów, które są pewnymi niespodziankami. Co więcej, do oferty usług VOD dodawane są też seriale, które emitowane są z nowymi odcinkami co tydzień, zaś coraz szybciej katalogi VOD wypełniają nowości kinowe. To sprawia, że na brak nowych tytułów widzowie nie mogą narzekać, cały czas się coś dzieje, ale które z nich generują największe zainteresowanie.

Najchętniej oglądane filmy w Polsce na VOD

Debiut "Barbie" na VOD sprawił, że film momentalnie wskoczył na 1. pozycję rankingu JustWatch.com za tydzień 11-17 września. Film znalazł się poza zasięgiem nowości i klasyków, które dodano w tym samym okresie do ofert VOD. Nadchodząca premiera serialu "The Continental" na Prime Video to najwyraźniej jeden z największych bodźców dla widzów, którzy byli głodni przygód Johna Wicka.

Produkcja serialowa debiutuje dziś na platformie Amazonu, ale wcześniej wszystkie cztery filmy momentalnie podbiły ranking TOP 10. Najnowsza część "John Wick 4" trafiła na 2. pozycję, a podium zamknął klasyk "John Wick". Miejsca 5. i 9. przypadły odpowiednio "John Wick 2" i "John Wick 3", więc użytkownicy platform VOD najwyraźniej zostali mocno zmobilizowani do nadrobienia zaległości lub powtórki filmów z Keanu Reevesem.

Mocnym echem odbiła się premiera online "Między nami żywiołami" na Disney+. To największa pod względem oglądalności premiera w Polsce na tej platformie, a 4. pozycja w zestawieniu tylko to potwierdza. Ponadto, wśród TOP 10 filmów znalazły się też "Sala strachu", " Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", a także "Daleko od domu". Ranking zamyka "LOLA".

Najchętniej oglądane seriale w Polsce na VOD

Wśród najpopularniejszych seriali są pewne niespodzianki, bo inaczej nie można opisać "Twisted Metal" na 1. miejscu. Serial nakręcono na podstawie gry komputerowej i jest zaskakująco udana produkcja. Dobre opinie nie umknęły innym widzom, którzy najwyraźniej licznie przysiedli do ekranów i z chęcią oglądali serial na HBO Max. Drugie miejsce przypadło "Projektowi Manhattan", który - jak sam tytuł sugeruje - opowiada o kulisach powstania pierwszej bomby atomowej. Czyżby wpływ "Oppenheimera" na oczekiwania i potrzeby widzów był tak duży?

Podium zamyka "Poker Face" nazywany najświeższym serialem kryminalnym ostatnich lat. Rian Johnson, twórca "Na noże", tym razem nie wtóruje Agacie Christie, lecz w dużej mierze przywołuje ducha klasyka pt. "Columbo". Podobieństw jest mnóstwo, ale polskie recenzje nie były tak przychylne serialowi, jak te z zachodu. Nie mniej, to bardzo wysoka pozycja, a nowe odcinki "Poker Face" trafiają na SkyShowtime w piątki. Kolejne miejsca, to "Ahsoka" i "Wybrani". Pierwszy z nich to jedna z najlepszych produkcji serialowych Star Wars w ogóle, zaś "Wybrani" to niezwykle wysoko oceniany serial o życiu Jezusa.

Druga połowa rankingu to "Ukochane dziecko" na 6. pozycji oraz widowisko "Fundacja" od Apple TV+, która wróciła z 2. sezonem. Później na liście znajdują się "Zbrodnie po sąsiedzku", których 3. sezon cały czas emitowany jest na Disney+, zaś miejsca 9. i 10. przypadły "Kole czasu" oraz "One Piece". Ten ostatni nadal ogląda się najwyraźniej bardzo dobrze, mimo że od premiery minęły ponad 2 tygodnie.