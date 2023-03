Od jakiegoś czasu Apple coraz mocniej zaznacza swoją obecność na naszym rynku. Mimo że duża część ich produktów jest u nas dostępna bez dodatkowego czekania, dział prasowy odpowiedzialny za komunikację z mediami się mocno zaktywizował, a wisienką na torcie jest uruchomiony raptem wczoraj kanał na YouTube. Apple Polska już działa - a co możemy tam obejrzeć?

Kanał Apple Polska na YouTube już działa. Co tam znajdziemy?

Na ten moment nie powala on ilościowym wyobrem materiałów — na widzów czeka 9 filmów, na które to składają się reklamy oraz fragmenty konferencji — co ważne, pierwszy raz dostępne z polskimi napisami, by mogły dotrzeć to większej grupy lokalnych widzów. Opis tam dostępny jest tak generyczny, jak tylko się da — pokrótce przedstawia firmę i nie jest... niczym więcej, niż tłumaczeniem opisu widniejącego na oficjalnym anglojęzycznym kanale firmy:

Witamy na oficjalnym kanale Apple w serwisie YouTube. Znajdziesz tu informacje o premierach produktów, samouczki i inne fantastyczne materiały. W 1984 roku firma Apple zaprezentowała komputer Macintosh i zrewolucjonizowała świat technologii osobistej. Dzisiaj nadal zajmuje miejsce globalnego lidera innowacji dzięki swoim produktom, takim jak iPhone, iPad, Mac i Apple Watch. Pięć platform oprogramowania – iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS – zapewnia bezproblemowe i płynne działanie na wszystkich urządzeniach Apple. Nasze przełomowe usługi obejmują App Store, Apple Music, Apple Pay i iCloud. W Apple pracuje ponad 160 000 osób, które wkładają wiele serca w to, żeby tworzyć najlepsze produkty na świecie – i pozostawić Ziemię w lepszym stanie, niż ją zastały.

Kanał jest jeszcze świeżynką — założony został 9. lutego. Szkoda jednak, że na starcie zabrakło na nim nadążania za starszym rodzeństwem. No bo właśnie — kiedy oficjalny anglojęzyczny kanał serwuje nowe reklamy, skupiające się na debiutujących w tym tygodniu żółtych wariantach iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus. Tymczasem polska świeżynka w temacie jest nieco do tyłu. Ale spokojnie — dajmy jej chwilę, jest szansa że to dopiero rozgrzewka i wkrótce będzie szła ramię w ramię z zagranicznym rodzeństwem.

Dlaczego to duże wydarzenie? Ponieważ Apple decyduje się na kolejne kroki na polskim rynku, stawiając nieco mocniej na marketing i próbując silniej zaznaczać swoją obecność na tym rynku. I doceniam, chociaż nie ukrywam że tym czego najbardziej mi tutaj brakuje nie są kanały komunikacji w rodzimym języku, a dostęp do usług którymi mogą cieszyć się tam, gdzie Apple jest mocniej obecne. Ot, jak chociażby abonamentem Apple Care+ czy dostępem do oficjalnych sklepów Apple Store, gdzie proste reklamacje, naprawy i wymiany nie trwają po kilka dni, a co najwyżej kilkadziesiąt minut.