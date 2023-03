iPhone 15 Pro szybki jak MacBook z M1? Nowy procesor Apple ma nas zaskoczyć

Nowy rok, nowy iPhone, nowy procesor

Już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że w każdym roku dostajemy nowego iPhone'a. Przyzwyczailiśmy się również do tego, że za każdym razem przekłada się to na multum plotek i doniesień insiderów na długo przed premierą. Nie inaczej jest w tym przypadku, przed jesienną premierą smartfonów z nadgryzionym jabłkiem w logo i liczbą „15" w nazwie.

iPhone 15 Pro i Pro Max (lub Ultra, zdania informatorów w tej kwestii są jeszcze podzielone) ma otrzymać nowy procesor, którym będzie A17 Bionic. A16, chociaż był szumnie ogłaszany rewolucją na konferencji Apple, wcale taką się nie okazał — wczesne informacje sugerują jednak, że w tym roku sytuacja będzie wyglądać nieco inaczej.

A17 Bionic zaskoczy nas swoją prędkością?

Jak podaje DCInside, A17 Bionic będzie o 20 procent mocniejszym chipem od swojego poprzednia, A16 Bionic, który jest obecny w iPhonie 14 Pro i Pro Max. Droższe wersje iPhone'a 15 mają więc cieszyć się sporym wzrostem prędkości w stosunku do tegorocznych flagowców z dopiskiem „Pro" w nazwie. W kwestii standardowego iPhone'a 15 jednak oczekuje się, że odziedziczy A16 Bionic po iPhone'ach 14 Pro i Pro Max, podobnie jak podstawowa „czternastka" ma A15 Bionic po iPhonie 13 Pro.

To samo źródło informuje także o wynikach A17 Bionic. Tegoroczny chip uzyskał 3019 punktów dla pojedynczego rdzenia i 7860 punktów dla wielu rdzeni w Geekbench 6. W tym samym teście A16 Bionic uzyskał odpowiednio 2504 i 6314 punktów, więc jest to znaczna poprawa i ogromny skok jakościowy. Oczywiście wyniki tych testów są na wczesnym stadium i nie gwarantują, że tak będzie na 100 procent — jeśli jednak przełoży się to na faktyczne wyniki, A17 Bionic może być porównywany nawet do M1, który robił furorę w komputerach od Apple.

Źródło: DCInside