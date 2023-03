iPhone 14 i 14 Pro w dobrej cenie. To świetny moment na zakup

iPhone 14 zadebiutował jesienią zeszłego roku. Do sklepów trafiły 4 wersje telefonu: podstawowa, z Plusem, Pro i Pro Max. Każda z nich przygotowana dla innego użytkownika. Inni cenić sobie będą podstawowe funkcje w podstawowej "czternastce", inni wybiorą ją z większym ekranem. Ci, którzy chcą innowacyjności wybiorą model z Pro w nazwie, by sprawdzić, jak w codziennym życiu sprawdza się Dynamic Island. Najbardziej wymagający sięgną po Pro Max z większym ekranem i pojemniejszą baterią.

Warto kupować iPhone'a 14 w podstawowej wersji? Opinie są podzielone. Fakt, że Apple nie napracowało się przy jego projektowaniu (w odróżnieniu od Pro, który pozbył się tradycyjnego notcha), może świadczyć o tym, że nie warto rozważać tego modelu. Z drugiej jednak strony to wciąż świetny wybór dla tych, którzy wkraczają do ekosystemu Apple po raz pierwszy, nie potrzebują najnowszych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań, ale oczekują niezawodności, całkiem dobrego aparatu i wsparcia na długie lata. Bez względu na to, co wybierzecie, warto się pospieszyć - iPhone 14 i iPhone 14 Pro kupicie teraz w naprawdę atrakcyjnych cenach.

iPhone 14 i 14 Pro w promocji. Smartfony Apple w niższej cenie

Z promocją na iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Pro przychodzi polski oddział Amazon, gdzie znajdziecie:

iPhone 14

iPhone 14 w wersji 128 GB w kolorze północy za 4333 zł

iPhone 14 w wersji 128 GB w kolorze księżycowej poświaty za 4333 zł

iPhone 14 w wersji 128 GB w kolorze niebieskim za 4538,90 zł

iPhone 14 w wersji 128 GB w kolorze w kolorze czerwonym (PRODUCT)RED za 4431,28 zł

iPhone 14 w wersji 256 GB w kolorze księżycowej poświaty za 4999 zł

iPhone 14 w wersji 256 GB w kolorze niebieskim za 4988,95 zł

iPhone 14 w wersji 256 GB w kolorze fioletowym za 4988,95 zł

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus w wersji 128 GB w kolorze północy za 4948 zł

iPhone 14 Plus w wersji 128 GB w kolorze księżycowej poświaty za 4998 zł

iPhone 14 Plus w wersji 128 GB w kolorze fioletowym za 4898 zł

iPhone 14 Plus w wersji 256 GB w kolorze niebieskim za 5372,36 zł

iPhone 14 Plus w wersji 256 GB w kolorze fioletowym za 5373,79 zł

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max również jest dostępny w niższej cenie, jednak jego obniżki nie są tak znaczące jak w przypadku pozostałych modeli

W ślad za Amazonem podążają też inne sklepy. Swoje promocje na iPhone'y wprowadził teraz m.in. Media Expert. Można więc podejrzewać, że i inne sieci wkrótce zaktualizują swoje cenniki by powalczyć o klienta.