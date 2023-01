Bez Apple Store można poczuć się klientem trzeciej kategorii

Dotknięte tym problemem słuchawki AirPods Pro (lewa, prawa lub obie) będą serwisowane bezpłatnie przez Autoryzowane Serwisy Apple.

Jako że mój model dotknęły wspomniane wyżej problemy, postanowiłem z niego skorzystać. Zapytałem więc polskich serwisów czy załatwiają sprawę "od ręki" — ale niestety. Ze względu na dostępność części, trzeba przygotować się na to, że słuchawki trzeba zostawić na około 2-3 dni. Może krócej, może dłużej. Nie wiadomo.

Szczerze? Trochę długo - bo mimo że mam inne słuchawki, to jednak AirPodsy Pro są moimi ulubieńcami i jedynymi, które naprawdę nadają się do rozmów telefonicznych niezależnie od tego czy siedzę w cichym mieszkaniu czy spaceruje po ruchliwej ulicy. Dlatego mając na uwadze fakt, że niebawem będę miał dostęp do Apple Store'a - postanowiłem się wstrzymać. I myślę, że cierpliwość popłaciła. Dlaczego?

Umówiłem spotkanie w Apple Store na 11:30. Oddałem słuchawki — pracownicy powiedzieli że muszą wszystko sprawdzić i zweryfikować i zapraszają mnie za godzinę. Kiedy wróciłem - wylegitymowałem się tym samym kodem QR którym umawiałem spotkanie, a po chwili dostałem nową parę słuchawek. Godzina — nie dwa, trzy, cztery czy pięć dni. Godzina - to czas, w którym dosłownie zdążyłem pójść do kawiarni nieopodal, przeczytać kilkadziesiąt stron książki i wrócić.

To właśnie ta "subtelna" różnica

Apple nie był, nie jest i nic nie wskazuje na to, by w przyszłości miał być dla mnie marką premium. Są droźsi od konkurencji, a po ostatnich podwyżkach w Polsce ich produkty kosztują kuriozalnie dużo. Niestety jednak, mimo że kosztują dużo, nijak nie przekłada się to na jakość obsługi klienta. Bo owszem, nie brakuje u nas specjalistów ani Autoryzowanych Serwisantów, którzy zaopiekują się naszym sprzętem jak należy. Ale kiedy chodzi o wygodę i tempo - jesteśmy daleko w tyle. To samo zresztą tyczy się usług takich jak Apple Care+, które u nas wciąż nie są dostępne. Właśnie dlatego w Polsce można poczuć się trochę jak klient gorszego sortu — bo te wszystkie założenia Apple związane z ekspresową naprawą i pomocą udzielaną w ich sklepach naprawdę działają. Ale niestety (jeszcze?) nie u nas...

Grafika: Depositphotos.com