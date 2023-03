Apple wprowadza do sprzedaży nowy wariant iPhone 14

Plotki się potwierdziły. Apple wprowadza do sklepu nowy wariant kolorystyczny iPhone'a 14 oraz iPhone 14 Plus!

Czekając na nowości od Apple niewielu ma na myśli nowe wersje kolorystyczne smartfonów. Ale co by nie mówić — to już tradycja. Dawniej były to najczęściej warianty w ramach Product (RED), ale teraz Apple lubi zaszaleć nieco bardziej. W zeszłym roku wiosną do sklepów trafiły przepiękne zielone warianty iPhone'a 13 oraz 13 Pro. W tym roku firma również postawiła na wiosenne barwy — zamiast zieleni jednak do sklepów trafiają iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus w żółci.

„iPhone to urządzenie, które użytkownicy uwielbiają i na którym mogą polegać na co dzień, bez względu na to, co robią. Teraz do rodziny tych urządzeń dołączają nowe, żółte wersje iPhone’a 14 i iPhone’a 14 Plus”, oświadczył Bob Borchers, wiceprezes Apple w pionie Worldwide Product Marketing. „Bezprecedensowa wydajność baterii, lekka konstrukcja, profesjonalne funkcje w zakresie zdjęć i wideo, przełomowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak Alarmowe SOS przez satelitę, a także wszystko to, co iOS 16 ma do zaoferowania, sprawiają, że iPhone 14 stanowi doskonały wybór dla wszystkich osób szukających nowego iPhone’a”.

Jak widać na załączonych obrazkach, telefon prezentuje się promiennie i... po prostu radośnie. Jeżeli liczyliście na jakieś drobne nowości czy usprawnienia, to... no nie tym razem. Wiosenne "nowe" iPhone'y u Apple to wyłącznie nowe kolorki — nic więcej. Niestety też w tym roku firma nie pokusiła się na przygotowanie wiosennej edycji smartfonów iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max — jedynie podstawowe warianty otrzymały nowe kolorki. Cena smartfona nie uległa zmianie — i za iPhone 14 z podstawowym wariantem pamięci 128 GB zapłacimy 5199 zł — zaś za najwyższy wariant iPhone 14 Plus z 512 GB pamięci na dane przyjdzie nam wydać aż 7899 zł.