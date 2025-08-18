Rodzinne numery w Orange. Co oferuje nowa usługa?

Na zbliżający się koniec wakacji Orange przygotował dla swoich klientów nową usługę i szereg promocji. Kto skorzysta z „Rodzinnych numerów” i ile to kosztuje?

Rodzinne numery to nowa propozycja dla użytkowników abonamentowych Orange. Klient, który wybierze Plan M (od 75 z/mies. z rabatami) lub Plan L (od 95 zł/mies. z rabatami) z umową na 24 mies. i dokupi – dla swoich bliskich – kolejne numery z tym samym planem, za każdy z nich zapłaci połowę ceny, jaką płaci za swój numer. Oznacza to, że za drugi i następny numer z rabatami zapłaci 37,50 zł/mies. z Planem M, a z Planem L 47,50 z/mies. Z promocji mogą również skorzystać dotychczasowi abonenci tych planów. Do każdego z tych abonamentów można dokupić też wybrane smartfony 50% taniej. Za połowę ceny dostępne są: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, motorola razr 60 5G oraz iPhone 16e 128 GB 5G (ten wyłącznie z Planem L) – z umową na 24 lub 36 rat. Dodatkowo od teraz jest więcej GB w wybranych planach mobilnych. Plan XS i M mają ich nawet o 100% więcej (w Planie M zamiast 150 GB będzie teraz aż 300 GB co miesiąc). Szczegóły oferty dostępne są na stronie.

Rodzinne numery w Orange. Nowa usługa to dopiero początek

Na koniec wakacji są też dodatkowe atrakcje, w tym na światłowód Orange. Klienci mają do wyboru:

Rok za 0 zł – przy wyborze prędkości do 8 Gb/s

Pół roku za 0 zł – dla prędkości do 900 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s

Trzy miesiące za 0 zł – dla prędkości do 600 Mb/s

Jest też coś dla firm. Nowi użytkownicy Planów Firmowych, otrzymają bezpłatną ochronę przed cyberatakami. Jest też oferta obniżająca cenę za dostęp do internetu. Klienci biznesowi mogą liczyć na 12 miesięcy bez opłat za światłowód do 8 Gb/s z 5 usługami dodatkowymi w cenie abonamentu. Są też 50-procentowe przeceny smartfonów: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, motorola razr 60 oraz iPhone 16e 128 GB. Do tego powrót promocji „Cenowe smartfokazje dla firm” w ramach której przygotowano atrakcyjne zestawy:

Samsung Galaxy A26 5G za 18 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym M

motorola moto g86 5G power za 25 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym M

Samsung Galaxy S25 5G za 69 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L

iPhone 16 Pro Max 256GB 5G za 133 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym XL

Wszystkie szczegóły opisywanych usług oraz promocji dostępne są na stronie orange.pl, w salonach i na infolinii.