Rok Internetu w T-Mobile nabiera sensu, znika istotne ograniczenie

T-Mobile na miesiąc przed wprowadzeniem zmian w regulaminie promocji Rok Internetu w ofercie na kartę, zapowiedział istotne zmiany, które zaczną w niej obowiązywać od 21 września 2025 roku.

Już kilku lat temu, bodajże od początku 2022 roku, w ofertach na kartę udostępniono promocję „darmowych” GB w miesięcznych pakietach ofert na kartę.

Zapoczątkował ją właśnie T-Mobile, później pojawiła się ona u pozostałych operatorów „wielkiej czwórki”. Promocja ta, z roku na rok była przedłużana i ulepszana, czytaj - dodawano coraz większe paczki GB. Do tego stopnia, iż obecnie w najdroższych pakietach dostajemy na rok już niemal 10 tys. GB.

Trudno sobie wyobrazić, by takie ilości transferu danych wykorzystywać w telefonie, z pewnością więc wielu klientów wykupowało je, jako internet mobilny do domu. Przed taką ewentualnością zabezpieczył się jednak T-Mobile, dodają w swoim regulaminie taki oto zapis (link - pkt. 3.7):

Z Oferty możesz skorzystać w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach niebędących modemami ani routerami. Bonus nie działa w modemach i routerach. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do (a) samodzielnej obsługi połączeń głosowych i (b) samodzielnego przeglądania stron internetowych. Ograniczenie to ma na celu zapobieżenie grożącym przeciążeniom Sieci.

To już na szczęście nieaktualne, bo od 21 września zapis ten zniknie z regulaminu, a co oznacza, iż jeśli 20 września będziecie mieli aktywną promocję Rok Internetu, z tych pakietów będziecie mogli korzystać również z poziomu routerów czy modemów:

w pakiecie GO!M za 35 zł miesięcznie - 2400 GB na rok, czyli 12 paczek po 200 GB miesięcznie,

w pakiecie GO!L za 45 zł miesięcznie - 7200 GB na rok, czyli 12 paczek po 600 GB miesięcznie,

w pakiecie GO!XL za 50 zł miesięcznie - 9999 GB na rok, czyli 12 paczek po 833,25 GB miesięcznie.

Zwróćcie jeszcze uwagę na to zastrzeżenie - zmiana od 21 września, ale dotycząca klientów z aktywną usługą Rok Internetu w dniu 20 września. Oznaczać to może również, że 21 września usługa ta całkowicie zniknie z oferty na kartę lub pojawi się w nowej formie. Warto więc profilaktycznie zaopatrzyć się jeszcze w jakiś starter na kartę T-Mobile i aktywować tę usługę 20 września, przynajmniej na pierwszy miesiąc.

Źródło: T-Mobile.

