Ten smartfon mnie wkurza. A to najlepszy wybór

W dzisiejszym materiale wezmę ten telefon pod lupę. Zobaczymy, co kryje się za ekranem E-Ink, takim jak w czytnikach Kindle. Czy Mudita Compact faktycznie upraszcza życie, czy może po prostu jest drogą zabawką. Samo urządzenie jest ciekawe, a na rynku jest przecież mnóstwo podobnych smartfonów - czy cała kategoria ma w ogóle sens? Po więcej zapraszam do materiału wideo.

