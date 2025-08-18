To nie jest kolejny flagowiec, który ma zabić konkurencję. To coś zupełnie innego.
Ten smartfon mnie wkurza. A to najlepszy wybór
W dzisiejszym materiale wezmę ten telefon pod lupę. Zobaczymy, co kryje się za ekranem E-Ink, takim jak w czytnikach Kindle. Czy Mudita Compact faktycznie upraszcza życie, czy może po prostu jest drogą zabawką. Samo urządzenie jest ciekawe, a na rynku jest przecież mnóstwo podobnych smartfonów - czy cała kategoria ma w ogóle sens? Po więcej zapraszam do materiału wideo.
