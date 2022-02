Obi Wan Kenobi w Disney+ już w maju!

Disney i Lucasfilm potwierdzają, że limitowany serial "Obi Wan Kenobi" skupiający się na przygodach mistrza Jedi, w którego ponownie wciela się Ewan McGregor, na platformie Disney+ pojawi się 25 maja 2022 r. Fabuła skupiać się będzie na wydarzeniach rozgrywających się 10 lat po "Zemście Sithów" - trzecim epizodzie Gwiezdnych Wojen z 2005 r. Scenarzyści będą mieli więc pole do popisu. I choć przygody mistrza Jedi między "Zemstą Sithów" a "Nową Nadzieją" były już poruszane na wiele sposobów, tak opowiedzenie ich na nowo z pewnością namieszania w kanonie, który w dzisiejszych czasach niewiele jest wart.

Obi Wan Kenobi w Disney+ już 25 maja 2022 r.

Z pewnością dostrzegą to "starzy" fani Gwiezdnych Wojen i przeciwnicy zmian, jakie w ostatnich latach narzucają nowi właściciele marki. Tym bardziej, że w serialu pojawi się też Hayden Christensen. Aktor w filmowej sadze grał młodego Anakina Skywalkera. A ten, w ostatnich scenach "Zemsty Sithów" zmienił się w Dartha Vadera. Czy w "Obi Wan Kenobi" będziemy wracać do przeszłości? Tak mógłbym usprawiedliwiać obecność w produkcji Christensena. Jeśli będziemy mieć okazję podziwiać lorda Sith w swojej zbroi, aktor wydaje się być raczej zbędny. Jak będzie naprawdę? Przekonamy się za kilka miesięcy. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć serial "Obi Wan Kenobi" już w lecie - to wtedy usługa Disney+ zawita do naszego kraju.

W serialu pojawią się także Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell oraz Benny Safdie. Jak pisał ostatnio Konrad, kilka twarzy na pewno z łatwością rozpoznacie, bo są to aktorzy, których znamy z wielu produkcji. Zarówno hollywoodzkich filmów, jak i popularnych seriali. Konrada zaciekawiła obecność nazwisk kojarzonych raczej z produkcjami komediowymi. Mam jednak nadzieję, że w "Obi Wan Kenobi" nie będzie miał elementów humorystycznych.

Disney jest oszczędne w podawaniu szczegółów na temat nowego, limitowanego, serialu ze świata Gwiezdnych Wojen. Zarówno od strony fabularnej, jak i tego, jak nowa historia będzie wyglądała. Poza zaprezentowanym w nocy plakatem, brak jest jakichkolwiek materiałów marketingowych. To może zmienić się już w najbliższą niedzielę. W nocy z 13 na 14 lutego (czasu polskiego) na stadionie SoFi w Inglewood (Kalifornia) odbędzie się finałowy mecz futbolu amerykańskiego - 56. Super Bowl. To najprawdopodobniej wtedy wyemitowany zostanie trailer nowej produkcji Lucasfilm.

"Obi Wan Kenobi" z datą premiery. Kiedy trailer?

Czy tak się stanie? Zachodnie media podejrzewają, że Disney czeka na odpowiedni moment na jego udostępnienie - a w najbliższym czasie to właśnie finał Super Bowl jest największym wydarzeniem sportowym przyciągającym dziesiątki milionów widzów. Zeszłoroczne wydarzenie obejrzało 96,4 mln osób. I choć było to rekordowo "mało", tak wciąż jest to ogromna widownia. Wydaje się oczywiste, że to właśnie wtedy zadebiutuje trailer "Obi-Wan Kenobi". Na wydarzeniu spodziewajcie się wielu trailerów filmów i seriali, które w najbliższym czasie trafią do kin, na platformy VOD i do stacji telewizyjnych. W jednej z przerw ma być wyemitowany zwiastun do serialu "Władca Pierścieni".