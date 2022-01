Najpopularniejsze seriale wśród internautów na Netflix, HBO GO, Apple TV+ i Disney+

Popularność serwisów streamingowych i VOD rośnie w imponującym tempie, w ostatnich trzech latach urosła aż o 266%. Według danych serwisu Wirtualnemedia.pl z listopada zeszłego roku, najpopularniejszym z nich jest rzecz jasna Netflix z ponad 13 mln UU, na drugim miejscu jest WP, a podium zamyka Player.pl.

Wiadomo, iż jednym z czynników zwiększających popularność takich serwisów są dyskusje i polecenia internautów, i to im przyjrzał się serwis SentiOne.

Najpopularniejszym w sieci serwisem jest Netflix, na temat którego zaobserwowano w sieci aż 1,3 mln wzmianek z zasięgiem aż 4,6 mld wyświetleń. Jeśli chodzi o pozycje filmowe, na temat których najcześciej dyskutowano w sieci to najwięcej wzmianek odnotował serial Wiedźmin - 76,5 tys. z zasięgiem 281 mln wyświetleń.

Nieco mniejszą popularnością w sieci cieszył się hit Netfliksa - Squid Game z 59,6 tys. wzmianek o zasięgu 91 mln wyświetleń.

Z kolei HBO GO, czyli drugi po Netfliksie serwis streamingowy w TOP 10 w Polsce może pochwalić się liczbą 152,5 tys. wzmianek z zasięgiem 353 mln wyświetleń. W przypadku tego serwisu najczęściej przewijały się dwa tytuły:

Trzecim serwisem z największą liczbą wzmianek w sieci jest Amazon Prime Video, na temat którego pojawiło się 77,6 tys. wzmianek z 90 mln wyświetleń zasięgu. SemtiOne nie dzieli się tu popularnością tytułów w tym serwisie, ale zaznacza, iż największa liczba wzmianek pojawiła się w październiku zeszłego roku, a więc w miesiącu debiutu Amazon Prime w Polsce. W ramach tego pakietu użytkownicy w Polsce mogli zacząć korzystać z darmowych dostaw z serwisu Amazon.pl oraz dostępu do Prime Video i Gaming za jedyne 49 zł na rok.

Na czwartym miejscu znalazł się serwis, którego debiut planowany jest dopiero na drugą połowę 2022 roku - Disney+, ale już rozgrzewa on dyskusje w polskiej sieci. Przez cały miniony rok odnotowano na jego temat 73 tys. wzmianek z 219 mln wyświetleń zasięgu. Najcześciej pojawiają się w nich tytuły: The Mandalorian i Wanda Vision.

Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga o popkulturze „Zwierz Popkulturalny”:

Można się spodziewać, że w 2022 r. w tym układzie znaczenia platform w Polsce zajdzie zmiana. Miejsce HBO GO ma w marcu zająć HBO Max, które oferuje większy katalog produkcji i wyższą jakość streamingu. Z kolei na drugą połowę roku szykuje się debiut Disney + w Polsce, co zapewne zachęci wielu Internautów do wykupienia legalnej subskrypcji. Aktualnie brak tej możliwości jest przez wiele osób omijany przy wykorzystaniu VPN lub torrentów. Na koniec - Amazon Prime Video zapowiedziało na jesień premierę serialu na podstawie „Władcy Pierścieni”, który może sprawić, że ta obecnie mało popularna platforma będzie chętniej subskrybowana, a sama produkcja szeroko omawiana.