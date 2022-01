Dzisiejszy poranek na pewno będzie należał do udanych dla wszystkich wyczekujących debiutu Disney+ nad Wisłą. Serwis streamingowy The Walt Disney Company łączy w sobie materiały takich marek jak Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, 20th Century Studios, FX, Searchlight oraz nowej Star. Po przejęciu FOX-a oferta firmy znacząco sie rozrosła, także, a może przede wszystkim o materiały dla starszych widzów. To do nich kierowana jest sekcja Star, gdzie wylądują produkcje FX i FOX, jak również seriale ABC oraz nadchodzące Star Originals.

Disney+ pojawi się w Polsce latem 2022

Wszyscy pamiętamy, że w 2021 roku wyglądaliśmy debiutu Disney+ w naszym kraju, ale do tego nie doszło. W międzyczasie jednak oferta polskich tłumaczeń dla seriali i filmów na Disney+ znacząco się poszerzyła i jest rozbudowywana każdego dnia. Serwis Dsny.pl regularnie monitoruje pojawiające się nowości oraz tłumaczenia, a przy okazji kilku ostatnich premier odnotowano "wpadki", gdy polskie wersje napisów pojawił się przy wcześniejszych debiutach "Cruelli" czy "Eternals".

Są to treści, które były udostępnione np. w Holandii, ale nad Wisłą ich premiery online zaplanowano na później. Najprawdopodobniej by uniknąć nadużyć podjęto wtedy decyzję o usunięciu polskiej wersji językowej przy "Cruelli", ale do podobnej sytuacji doszło przy "Eternals". Czy minimum dwukrotnie popełniono ten sam błąd?

Disney rozbudowuje bazę tłumaczeń w serwisie

Świetną wiadomością jest dla nas na pewno dynamika z jaką Disney pracuje nad polskimi wersjami klasyków, bo w tym momencie już ponad 500 tytułów z blisko 2000 w holenderskiej wersji serwisu posiada polską ścieżkę dźwiękową z lektorem lub dubbingiem, a także z polskimi napisami. Oczywiście tamtejsza oferta nie jest w jakikolwiek sposób wiążąca, jeśli chodzi o pojawienie się polskiej odsłony serwisu - nie wyobrażamy sobie przecież sytuacji, w której aż 3/4 treści będą pozbawione lokalnej wersji językowej tego lata.

Z jednej strony cieszy fakt tak nieodległego terminu debiutu Disney+ w naszym kraju, ale niestety Polska znalazła się na liście 42 krajów, gdzie (prawdopodobnie) jednocześnie zawita serwis VOD. To może budzić pewne obawy, bo podobne kroki wykonywali Netflix i Prime Video udostępniając swoje platformy na kilkuset rynkach jednocześnie, więc poświęcono im wszystkim dostatecznie dużo uwagi. Oczywiście nie chciałbym niepotrzebnie alarmować, ale podkręcenie tempa i równoczesne wejście na kilkadziesiąt rynków, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, może powodować pewne wątpliwości.

Disney+ debiutuje w 42 nowych krajach - lista

Start Disney+ w nowych regionach latem 2022 roku był zapowiadany, ale dopiero teraz podano pełną listę krajów. Na tej liście pojawiła się Polska, ale poza nami ofertę Disney+ otrzymają m. in. Grecja, Kuwejt, Łotwa, Maroko, Serbia czy Turcja. Poniżej pełna lista krajów:

1. Albania

2. Algieria

3. Andora

4. Arabia Saudyjska

5. Bahrajn

6. Bośnia i Hercegowina

7. Bułgaria

8. Chorwacja

9. Czarnogóra

10. Czechy

11. Egipt

12. Estonia

13. Grecja

14. Irak

15. Izrael

16. Jemen

17. Jordania

18. Katar

19. Kosowo

20. Kuwejt

21. Liban

22. Libia

23. Liechtenstein

24. Litwa

25. Łotwa

26. Macedonia Północna

27. Malta

28. Maroko

29. Oman

30. Palestyna

31. Polska

32. Południowa Afryka

33. Rumunia

34. San Marino

35. Serbia

36. Słowacja

37. Słowenia

38. Tunezja

39. Turcja

40. Watykan

41. Węgry

42. Zjednoczone Emiraty Arabskie