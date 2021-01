Potrzebujemy więcej nowych pomysłów na pilota TV jak ten od Samsunga

Obrazek: TNW.

Jeśli pamiętacie klasyczne kalkulatory z niewielkimi panelami na froncie, to wiecie o czym mówię. Dodatkowo, energię możecie uzupełnić za pomocą złącza USB C. I jedno, i drugie rozwiązanie może ułatwić i przyspieszyć ładowanie, więc zastanie rozładowanego pilota w ogóle nie wchodzi w grę. Niby nic wielkiego, ale chyba każdy z nas wie, jak bardzo frustrujące jest sięgnięcie po pilot tylko po to, by przekonać się, że nie możemy z niego skorzystać. Te, które można szybko podładować dzięki USB można szybko odratować, ale brak odpowiednich baterii w domu to solidny problem.

Cieszę się, że Samsung zdecydował się na taki krok i pokazał, że i w pilotach od telewizora drzemie potencjał na rozwój. Nie spodziewaliśmy się, że firma skręci ku strategii eko i przy okazji pokaże coś tak fajnego, więc tym większa niespodzianka. Liczę więc, że konkurencja dość szybko nadrobi, a może i prześcignie Koreańczyków, bo zachwycanie się coraz to lepszymi parametrami, większymi przekątnymi i niższymi cenami to jedno, a z pozorów nieznaczące, lecz gigantycznie ważne usprawnienia dotyczące pilotów to zupełnie inna sprawa.