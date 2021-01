Technologia MICRO LED wkracza wreszcie do domów! Samsung pokazał nowe telewizory

Co nam to da? Po pierwsze jeszcze większe przyciemnienie ciemnych obszarów obrazu przy jednoczesnym większym rozświetleniu jasnych oraz lepszym HDR-ze (skala luminacji zwiększona do 12 bitów).

Wspomniany procesor Quantum Matrix wykorzystywany do sterowania gęściej rozmieszczonymi diodami to również większa moc obliczeniowa, czyli jeszcze więcej technologii ulepszających obraz. Przełoży się to również na znany z innych telewizorów producenta upscaling, czyli zwiększanie rozdzielczości obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i deep learning. Jestem bardzo ciekawy na ile pozwoli nowy procesor, bo trochę trudno mi uwierzyć w cuda przy kiepskiej jakości obrazu, ale Samsung niejeden raz mnie już zaskoczył, więc liczę na bardzo dobre efekty.

Jak zapewne zauważyliście, nie tylko branża mobile dąży do maksymalnej bezramkowości, widzimy to też w świecie telewizorów. Nowe Neo QLED 8K to tak zwany Infinity One Design, czyli jeszcze węższe, prawie niewidzialne ramki ekranu. Materiały promocyjne wyglądają naprawdę rewelacyjnie i jestem bardzo ciekawy jak sprzęt będzie prezentował się na żywo. Mamy ponadto nowy system zarządzania kablami – Slim One Connect, dzięki któremu przewody przytwierdzamy z tyłu telewizora. Z bajerów audio, telewizor posiada OTS Pro, czyli system dźwięku podążającego za obiektem na ekranie. SpaceFit Sound to natomiast system analizujący otoczenie i dostosowujący audio do pomieszczenia, w którym urządzenie się znajduje. Miałem kiedy styczność z podobnym systemem innej firmy i różnica przed i po konfiguracji była zauważalna, więc tu też liczę na udane efekty.

Telewizor niczym smartfon

Do tego pomysłu nigdy nie byłem przekonany i raczej zostanę przy urządzeniu trzymanym w kieszeni, ale rozumiem, że mając własny ekosystem i własne aplikacji fitness, Samsung nie zamierza ograniczać się jedynie do przenośnych urządzeń. A w czasie pandemii to ma nawet sens, w końcu wiele osób ćwiczy w domu, właśnie w okolicach telewizora. Chodzi tu o nową funkcję Smart Trainer, czyli takiego osobistego trenera, który analizuje postawę i ruchy osoby ćwiczącej, liczy powtórzenia i szacuje spalone kalorie. Bez dodatkowej kamery podłączanej do telewizora się jednak nie obejdzie – ale ta ma kilka fajnych funkcji, w tym na przykład śledzenie rejestrowanej postaci.

A skoro o pandemii mowa, to nowy telewizor Samsunga da się również wykorzystać do wideokonferencji w Google Duo (do 32 osób). I w sumie szkoda tylko, że trzeba podłączyć dodatkową kamerę, ale rozumiem, że przy tak cienkich ramkach nie dało się tego zrobić inaczej. Widać musimy jeszcze trochę poczekać na aparaty umieszczane pod wyświetlaczami, również w świecie telewizorów.

Jest też coś dla graczy

Mając w domu nowego Neo QLED-a pierwsze co bym zrobił, to podłączył do niego konsolę. Samsung od wielu lat nie zapomina o graczach, teraz też nie robi wyjątku. Na nowym sprzęcie mamy możliwość grania w proporcjach 16:9, 21:9, ale i 32:9. Dostaniemy też specjalny pasek Game Bar z poziomu którego zmienimy proporcje, sprawdzimy opóźnienie czy podłączymy do telewizora zestaw słuchawkowy. Możemy też liczyć na obsługę AMD FreeSync Premium Pro.