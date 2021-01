Ikea zrobiła makiety z rozmiarami konsol, by odpowiednio dobrać meble dla nowych zabawek

O tym że nowe konsole są duże – wiedzą prawdopodobnie wszyscy zainteresowani. To sprzęty na tyle niewymiarowe, że wielu użytkowników ma problemy z tym, by je gdzieś bezproblemowo umieścić. Xboxowi Series X w wielu przypadkach brakuje dosłownie po milimetrze w popularnych modelach mebli, ale PlayStation 5 to zupełnie inna bajka. I sam znam użytkowników, którzy przy zakupie konsol 9. generacji zmuszeni byli wymienić meble. Bo te ogromne konstrukcje nie mieściły się ani na szafce. A popularna sieć sklepów Ikea najwyraźniej jest świadoma potrzeb wymiany mebli, bo przygotowała makiety naśladujące rozmiarem Xbox Series X i PlayStation 5. By łatwiej było dobrać model szafek pod nowe zabawki ;-).

Zakup mebli pod nową generację konsol znacznie łatwiejszy

Zarówno o wyglądzie jak i rozmiarze konsol nowej generacji można dyskutować godzinami, ale jedno jest pewne: nie są to konstrukcje małe. Jaki procent popularnych wzorów mebli z sieciówki jest z nimi kompatybilny? Nie mam pojęcia — ale przed zakupem każdego z nich klienci mogą teraz upewnić się, że będzie to dobry wybór. Nie trzeba jeździć z własną konsolą, ani też rozkręcać złożonej już konstrukcji bo okazuje się, że coś tu nie zagrało. Rozwiązanie idealne w swojej prostocie!

Lepiej późno niż wcale — takie makiety niewątpliwie są potrzebne, ale miałyby dla wielu jeszcze większą wartość na kilka miesięcy przed premierą nowych konsol. Z drugiej strony: skoro jednej i drugiej wciąż nie ma w sklepach, to chociaż gracze mają możliwość przygotować dla nich odpowiednie miejsce. Ale ten ruch ze strony Ikea prawdopodobnie też nie wziął się znikąd: czyżby pracownicy mieli serdecznie dosyć pytań o to, czy PlayStation i Xbox się tam zmieszczą? ;-)