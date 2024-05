Masz HBO w Plusie? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość

Dla przypomnienia, rzućmy okiem jak będą wyglądały w zawartości nowe pakiety - więcej o tym w tym wpisie - Oto następca HBO Max w pełnej krasie.

Pakiet Podstawowy:

Cechuje go bardziej przystępna cena, a więc większa dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam. Taka usługa znana jest już polskim użytkownikom Playera, który jest lokalnym pionierem w zastosowaniu rozwiązań łączących tańsze subskrypcje z limitowaną liczbą wyświetlanych reklam.

Oglądnie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Pakiet Standard:

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet Premium:

Najlepsze doświadczenie oglądania seriali, filmów i programów.

Oglądnie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Ostatecznych cen jeszcze nie znamy, choć najprawdopodobniej najtańszy pakiet - ten z reklamami, czyli Podstawowy, będzie kosztował 29 zł (więcej o tym w tym wpisie - Poznaliśmy cenę abonamentu Max. To będzie najtańszy pakiet), tak więc pakiet Standard może kosztować 39 zł, a Premium 49 zł, a mówi się nawet, że będzie to 59 zł.

Max Premium w Plusie

Plus udostępnił już regulamin nowej wersji Max w swojej ofercie, z datą obowiązywania od 11 czerwca (link), według którego pakiet Premium, dla posiadaczy obecnej wersji, dostępny będzie w tej samej cenie do końca umowy:

Informujemy, że 11 czerwca br. HBO Max zmienia się w Max. Wraz ze zmianą nazwy, dostawca serwisu Max (HBO Europe s.r.o.), wprowadza w serwisie trzy pakiety bazowe (Podstawowy, Standard, Premium), nowe funkcje i jeszcze więcej rozrywki.

Abonenci nadal będą mogli korzystać z serwisu oferowanego pod nową nazwą Max (poprzez Dostęp Max w Plus). Cena usługi nie zmieni się, a dane logowania do platformy Max pozostaną te same. Jeżeli Abonent ma usługę Dostępu HBO Max na czas oznaczony (np. umowa na 12 albo 24 miesiące), to w tym okresie otrzyma dostęp do pakietu Premium.

Z kolei klienci z umowami na czas nieoznaczony uzyskają dostęp do pakietu Standard, z tym że w promocji będą mogli korzystać z pakietu Premium do 31 stycznia 2025 r.

W jakich cenach obecnie dostępny jest HBO Max w Plusie? 29,99 zł miesięcznie samo HBO Max, a 49,99 zł w pakiecie All In Streaming, zawierającym dostęp do: HBO Max, Disney+ oraz Polsat Box Go Plus. Do tego w zależności od posiadanego abonamentu za darmo przez 3 do 6 miesięcy.

Źródło: Plus.