Oto następca HBO Max w pełnej krasie. Znamy szczegóły polskiej oferty!

Premiera platformy Max w Polsce to wydarzenie oczekiwane przez sporą grupę widzów, którzy czekają na rozbudowę oferty o nowe treści i pakiety. Serwis streamingowy zadebiutuje już w czerwcu tego roku, przynosząc rozszerzenie katalogu o treści lokalne i z całego świata. Na jej ofertę będą składać się produkcje HBO, DC i Warner Bros., oraz oryginalne polskie seriale. Jednym z najbardziej wyczekiwanych premier będzie drugi sezon "Rodu Smoka", który - jak dziś ogłoszono - będzie dostępny w serwisie od 17 czerwca.

Nowe treści na Max w Polsce. Tego nie było na HBO Max

Platforma Max nie tylko zapewni dostęp do ulubionych filmów i seriali, ale także kanałów telewizyjnych oraz relacji sportowych, co jest sporą zmianą względem tego, jak HBO Go, a później HBO Max funkcjonowało do tej pory w Polsce. Subskrybenci zyskają możliwość korzystania z bogatej biblioteki treści, w tym najpopularniejszych produkcji HBO, zarówno online, jak i offline. Dodatkowo, będą mieli dostęp do wydarzeń sportowych, takich jak Letnie Igrzyska Olimpijskie Paris 2024, co też będzie jedną z największych zmian i nowości względem dotychczasowej oferty.

W komunikacie prasowym premiera Max w Polsce określana jest jako wielki krok w rozwoju branży medialnej. Kasia Kieli, prezes Warner Bros. Discovery w Polsce, podkreśla, że oferta platformy ma spełniać oczekiwania różnorodnych grup odbiorców, więc innymi słowy oferta będzie znacznie bardziej zróżnicowana, aniżeli w przypadku HBO Max. Spodziewamy się uwzględnienia niemałej liczby seriali, programów i filmów dostępnych do tej pory na Playerze.

Max w Polsce - pakiety. Jest nowa oferta z reklamami

Platforma Max będzie dostępna w trzech różnych pakietach, z możliwością wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Oferowane pakiety będą różniły się ceną oraz zakresem treści i funkcji. Tutaj pojawia się też totalna nowość: pakiet AdLite, który pozwala korzystać z platformy przy niższe cenie, ale z reklamami. Ceny pakietów nie zostały jeszcze podane, ale znamy szczegóły:

Pakiet podstawowy:

Cechuje go bardziej przystępna cena, a więc większa dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam. Taka usługa znana jest już polskim użytkownikom Playera, który jest lokalnym pionierem w zastosowaniu rozwiązań łączących tańsze subskrypcje z limitowaną liczbą wyświetlanych reklam.

Oglądnie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Pakiet Standard:

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet Premium:

Najlepsze doświadczenie oglądania seriali, filmów i programów.

Oglądnie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet dodatkowy “Kanały TV i Sport”:

Dostęp do bogatej biblioteki kanałów na żywo m.in. stacji informacyjnych – TVN24 i CNN, rozrywkowych – TVN, TVN7, dla dzieci – Cartoon Network i Cartoonito, a także sportowych – Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans i wielu więcej.

Dostępny jako dodatek do każdego bazowego pakietu.

Oglądnie kanałów telewizyjnych i relacji sportowych na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie (w ramach możliwości pakietu bazowego).

Na co liczę najbardziej?

Czy Max w Polsce będzie tak dużą zmianą, na jaką liczą widzowie? Przypomnijmy, że premiera HBO Max przyniosła rozbudowę oferty i znaczący wzrost jakości treści, ale po dziś dzień część katalogu nie doczekała się lepszych wersji (nadal czekamy na "Sukcesję" w 4K) lub nie dotarła nad Wisłę w ogóle (część klasycznych filmów i seriali, a także wiele animacji od Cartoon Network).

Jesteście ciekawi, jak wygląda platforma Max? Już o tym pisaliśmy.