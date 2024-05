Poznaliśmy cenę abonamentu Max. To będzie najtańszy pakiet

Wejście Max do Polski będzie oznaczać duże zmiany. Choć nie podano jeszcze pełnego cennika, to oficjalne materiały wskazują, ile przyjdzie nam zapłacić za dostęp do nowej platformy. Będą duże zmiany!

Przed kilkoma tygodniami Max ogłosiło swoją pełną ofertę. Dowiedzieliśmy się, jakie pakiety będą dostępne w Polsce, co będzie wchodzić w ich skład, w jakiej jakości dostępne będą treści, ale nie podane zostały jeszcze ceny. Wygląda na to, że włodarze serwisu będą czekać z tą informacją do samego końca, więc najprawdopodobniej kwoty będę upublicznione w okolicach 11 czerwca. Opublikowany na profilu platformy klip wydaje się jednak zdradzać jedną z cen już teraz.

Następca HBO Max - ile będzie kosztować? Cena abonamentu Max

Jedną z ostatnich nowości na HBO Max jest dokument "Spacey bez maski", który można już oglądać na platformie. Pod koniec wspomnianego zwiastunu, pojawia się plansza, na której możemy przeczytać: "Max - od 29 zł/miesiąc". Niektórzy to sugerowali, ale nie powinniśmy interpretować tej informacji jako kwota tycząca się HBO Max, ponieważ na planszy widoczne jest nowe logo Max oraz kwota 29 zł. Przypomnę, że na tę chwilę dostęp kosztuje 29,99 zł, więc takie zaokrąglenie w materiale promocyjnym nie mogłoby być możliwe.

Jako, że dopisek brzmi "od 29 zł", możemy raczej śmiało przypuszczać, że mamy do czynienia z najniższą kwotą, jaką przyjdzie nam od 11 czerwca płacić za dostęp do Max. Znając już ofertę serwisu, wiemy że cena ta będzie najwyraźniej dotyczyć pakietu najtańszego, który posiadać będzie reklamy. Taka forma uczynienia platform bardziej przystępnymi cenowo praktykowana była od zawsze na mniejszą skalę, ale w ostatnim czasie najwięksi gracze pokroju Netfliksa i Disney+ również zdecydowali się na taki krok. Pierwszą główną platformą w Polsce, która wprowadziła pakiet z reklamami był SkyShowtime, a teraz nadejdzie czas na Max.

Pakiety Max - co ze zniżką 33%?

Koszt 29 zł miesięcznie za pakiet z reklamami oznaczałby podwyżkę, ponieważ widzowie zainteresowani oglądaniem bez przerw na materiały marketingowe będą zmuszeni do wybrania droższych pakietów: standard lub premium. Co więcej, tylko ten ostatni będzie oferować treści w 4K z HDR i Dolby Atmos, co było do tej pory uwzględnione w jednym pakiecie kosztujący 29,99 zł bez zniżki. Ta wynosi bowiem 33%, więc część użytkowników do tej pory płaci za HBO Max 19,99 zł, dlatego jednym z największych pytań jest to o migrację użytkowników ze zniżką - na który z pakietów nastąpi przeniesienie ich kont i jak długo obowiązywać będzie rabat 33%? Czy cena środkowego pakietu standard będzie na tyle niewysoka, że po zniżce 33% będziemy nadal mówić o atrakcyjnej kwocie?

Spekulacji na temat cen abonamentu Max nie brakuje, ale na tej samej planszy informacyjnej widnieje także informacja o automatycznym przedłużeniu subskrypcji po upływie 12 miesięcy, co może sugerować, że na start dostaniemy roczną promocję. Na szczegóły musimy jednak zaczekać, a od startu Max w Polsce dzieli nas w chwili publikacji tego tekstu 25 dni. To naprawdę sporo czasu i na przestrzeni najbliższych tygodni powinniśmy uzyskać więcej szczegółów na temat cennika i metod migracji użytkowników korzystających ze zniżki czy będących subskrybentami przez pośredników w postaci operatorów.

Informację o planszy zamieszczono na grupie HBO Polska na Facebooku, stamtąd też pochodzi zrzut ekranu z ceną.