"1923" to drugi ze spin-offów w uniwersum "Yellowstone". Pierwszy sezon serialu zadebiutował w grudniu 2022 i z miejsca rozkochał w sobie widzów. Trudno się dziwić — ranczo Duttonów nie bez powodu przyciąga widzów niezależnie od epoki, w której możemy się tam przenieść. Przodkowie Johna Duttona również mają wiele interesujących przygód.

I choć na ich kontynuację przyjdzie nam sporo czekać, to już teraz pojawiają się pierwsze kontrowersje. Okazuje się bowiem, że produkcja serialu zostanie przeniesiona ze studia Butte Civic Center w Montanie, do... Teksasu. Z jednej strony mówi się, że powodem tego przeniesienia mogą być hollywoodzkie strajki i problemy w branży. Z drugiej jednak przedstawiciel stanu Montana zwrócił uwagę na inny aspekt tego przeniesienia. A mianowicie ulgi podatkowe, które ekipa odpowiedzialna za "1923" ma mieć przenosząc produkcję kilkaset kilometrów dalej.

Ranczo Duttonów z "1923" przeniesie się do Teksasu. Co to oznacza dla serialu?

Część fanów serialu wyraża spore zaniepokojenie zmianą lokacji, obawiając się że zmieni to także formułę serialu. Szczerze mówiąc trudno mi to sobie wyobrazić, jako że jednym z głównych "bohaterów" jest ranczo jako takie — tym samym nie bardzo jest tam w ogóle miejsce na przeniesienie akcji na drugi koniec kontynentu. Tym samym byłbym raczej spokojny o kontynuację. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż czekamy na konkrety związane z kontynuacją. Ale na tę chwilę priorytetem pozostaje jednak finał "Yellowstone", którego sezon 5B zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli wierzyć plotkom — ma do nas trafić jeszcze tej jesieni. Nareszcie!

