Piąty sezon The Boys dostarczy jeszcze więcej tego, co kochają fani. Jest na co czekać!

Piąty sezon The Boys oficjalnie nadchodzi

Jak jakiś czas temu donosił Patryk Koncewicz, Serial The Boys to obecnie najpopularniejsza i najwyżej oceniana produkcja na Prime Video. Ta niepoprawna politycznie seria pełna czarnego humoru o amerykańskich superbohaterach zdobyła tak dużą popularność, że Amazon zdecydował się na kontynuację i oficjalnie zapowiedział kolejny sezon.

Ponownie za produkcję będzie odpowiedzialny Eric Kripke, a na ekranie pojawią się znane już fanom twarze, takie jak Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher czy Laz Alonso. Uniwersum serialu, opartego na komiksach Gartha Ennisa (scenariusz) i Daricka Robinsona (rysunki), szybko się rozrasta — oprócz planowanych dwóch sezonów głównego The Boys, powstał również spin-off Gen V oraz animowana antologia The Boys Presents: Diabolical. Teraz Kripke zdradził nieco więcej w sprawie tego, czego możemy oczekiwać po piątym sezonie.

The Boys nie zawiodą. Jeszcze więcej absurdów i nieodpowiednich żartów!

Kripke w rozmowie ze Screen Rant przyznał, że w tej chwili piąty sezon serialu jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i jego stan jest „bardzo surowy”, co ma jak najbardziej sens, mając na uwadze, że prace nad nim trwają zaledwie od miesiąca. Mimo wszystko jego zapowiedzi mogą cieszyć fanów tego widowiska Prime Video. Kripke powiedział:

Nawet ja nie wiem [co czeka bohaterów]. To znaczy, jesteśmy już około miesiąca w pokoju scenarzystów, więc mamy całkiem fajne pomysły. To teraz jednak bardzo surowa sprawa, przypominająca lawę. Nie stwardniało do niczego, ale jestem podekscytowany. Myślę, że mówiliśmy o kilku szalonych g*wnach, to pewne.

Kripke nie jest w stanie do tego zapewnić, czy to będzie ostatni sezon serialu, czy pojawi się jeszcze więcej tego widowiska. Jak sam trafnie zauważa, mając na uwadze jego przewidywania w sprawie swojego poprzedniego serialu Supernatural, nie będzie raczej zabierał głosu w tej sprawie, gdyż „nikt w historii nie był gorszy w przewidywaniu liczby sezonów serialu”. Nie ma jednak wątpliwości, że jest na co czekać — jeśli sam Kripke zapowiada, że będzie to „szalone g*wno”, to można mu wierzyć.

W świecie pełnym serialowych hitów i filmowych arcydzieł, znaczenie ma nie tylko to, co widzimy, ale i to, co słyszymy. Dlatego właśnie, jako wymagający miłośnik doskonałej jakości dźwięku, warto zainwestować w sprzęt audio, który odda każdy niuans ścieżki dźwiękowej, potęgując wrażenia z oglądania. Na tophifi.pl znajdziesz szeroką gamę urządzeń audio, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Zaproś niepowtarzalną głębię i czystość dźwięku do swojego domowego kina. Przekonaj się, jak wielką różnicę może wprowadzić w Twoje filmowe doświadczenia wysokiej klasy sprzęt audio, który pozwoli Ci usłyszeć każdy szczegół i poczuć pełnię emocji płynących z ekranu.

Źródło: Screen Rant

Grafika wyróżniająca: Amazon Prime Video

Artykuł zawiera linki do partnerów.