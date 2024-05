Na początek wracają "The Boys" w swoim czwartym sezonie. Eric Kripke, twórca serii, ponownie zanurza nas w mrocznym świecie superbohaterów, gdzie Homelander (Antony Starr) umacnia swoją władzę, a Victoria Neuman (Claudia Doumit) ma ambicje polityczne sięgające Białego Domu. Billy Butcher (Karl Urban), po stracie syna i pozycji lidera, musi zmierzyć się z własną śmiertelnością. Zespół Boysów jest rozdarty, ale muszą znaleźć sposób na współpracę, aby uratować świat przed zagładą.

Roger Federer i Celine Dion - dokumenty na Prime Video

Platforma regularnie dostarcza dokumentów o znanych drużynach i sportowcach i nie inaczej będzie w przyszłym miesiącu. Czerwiec to data premiery “Federer: Twelve Final Days”. Ten intymny dokument, wyreżyserowany przez Asifa Kapadię i Joe Sabię, pozwala nam zajrzeć za kulisy ostatnich dni kariery tenisowej legendy, Rogera Federera. Początkowo przeznaczony tylko dla oczu Federera, film oferuje rzadki wgląd w jego emocjonalne pożegnanie z karierą. Wywiady z takimi tuzami tenisa jak Rafael Nadal czy Novak Djokovic rzucają światło na relacje Federera z rywalami, którzy stali się przyjaciółmi.

Kilka dni później pojawi się "Jestem Celine Dion", reżyserowany przez Irene Taylor. Dokument ten to osobisty portret Céline Dion, ikony muzyki, która zmaga się z chorobą zmieniającą jej życie. Film ukazuje nie tylko walkę, ale i niezłomny duch artystki, dla której muzyka zawsze była przewodnikiem. Na koniec miesiąca Prime Video prezentuje "Moja Lady Jane" w reżyserii Gemmy Burgess. Serial, inspirowany powieścią, przenosi nas do alternatywnej historii Anglii, gdzie Lady Jane Grey (Emily Bader) unika egzekucji i staje się królową. To opowieść o miłości i przygodzie, gdzie Jane musi obronić zarówno siebie, jak i królestwo przed złoczyńcami.

Nowe filmy na Prime Video czerwiec 2024

Powyżej wymienione to oficjalne zapowiedzi oryginalnych produkcji Prime Video, ale możemy spodziewać się, że czerwiec przyniesie także sporo nowości na licencji. Serwis Upflix.pl serwuje nam obszerną listę produkcji, które mają pojawić się w przyszłym miesiącu na platformie. Jednym z nich są “Dżentelmeni” - stylowa opowieść o amerykańskim "przedsiębiorcy" w Londynie, który postanawia sprzedać swoje imperium marihuany, co wywołuje lawinę intryg i przemocy wśród chciwych nabywców. Reżyser Guy Ritchie serwuje nam tu swoją charakterystyczną mieszankę szybkiej akcji i błyskotliwego humoru. Film ma być dodany 7 czerwca.

Wcześniej, bo 1 czerwca, "Dziewczyna z tatuażem" to mroczny thriller, w którym dziennikarz i hakerka łączą siły, by rozwiązać zagadkę sprzed lat, natrafiając na sieć kłamstw i korupcji - to film, będący adaptacją powieści Stiega Larssona. Tego samego dnia spodziewamy się też adaptacji gry "Tomb Raider" z Alicią Vikander w roli Lary Croft, która zabiera widzów w pełną niebezpieczeństw podróż po nieznanych zakątkach świata w poszukiwaniu legendarnych skarbów, a także hitu "Krwawy sport", czyli klasycznego filmu akcji z Jean-Claude Van Dammem, który wciela się w postać Franka Duxa, amerykańskiego żołnierza biorącego udział w nielegalnym turnieju sztuk walki.

Początek miesiąca może też przynieść "Kosmiczne jaja", czyli parodię klasycznych filmów science fiction, gdzie Mel Brooks w roli podstępnego Prezydenta Skrooba planuje ukraść powietrze z planety Druidia oraz "Niezniszczalnych 4" - kolejną odsłonę serii, w której grupa najemników odgrywanych przez hollywoodzkie gwiazdy musi powstrzymać terrorystę przed użyciem broni masowej zagłady.

Prime Video czerwiec 2024 lista nowości

1 czerwca Dziewczyna z tatuażem Tomb Raider Krwawy sport Kosmiczne jaja Niezniszczalni 4

7 czerwca “Dżentelmeni”

13 czerwca The Boys, sezon 4

20 czerwca Federer: Twelve Final Days

25 czerwca Jestem Celine Dion

27 czerwca Moja Lady Jane, sezon 1



